Cellou Dalein rend hommage à Solomana Kanté, l’inventeur de l’alphabet N’ko

A l’occasion de l’an 72 de la création de l’alphabet N’ko par son inventeur, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, à travers un post sur son compte facebook, a rendu mercredi un vibrant hommage à Solomana Kanté.

« Le 14 avril 2021 marque l’an 72 du lancement de l’alphabet N’ko par son éminent inventeur, le linguiste Guinéen Solomana Kanté. Je tiens à cette occasion à rendre hommage à notre compatriote dont l’effort et le génie ont permis de doter notre sous-région d’un outil précieux de promotion de nos langues nationales et à encourager tous ceux qui se sont engagés dans la vulgarisation de cet alphabet. La promotion de notre culture et de nos langues nationales fait partie des objectifs prioritaires de l’UFDG », écrit-t-il.