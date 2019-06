Cellou Dalein rentré d’Abidjan : ‘’je suis passé avec les autres passagers et c’est plus agréable’’

Rentré d’Abidjan ce dimanche, le chef de file de l’opposition guinéenne s’est confondu aux autres passagers, évitant le salon et le parking VIP. C’est le politique lui-même qui l’a révélé au service de communication de son parti.

« Aujourd’hui en revenant j’ai considéré que le salon et le parking VIP me sont interdits donc je suis passé avec les autres passagers, mais c’est plus agréable ». Et d’ajouter: « ça me dérange pas ça, je ne me bats pas pour des avantages, je me bats pour des valeurs pour que notre pays soit une société plus juste, une démocratie apaisée et une société au sein de laquelle les fils du pays se sentent unis autour des valeurs que j’ai rappelé ».

A l’aller, Cellou Dalein Diallo n’a pas eu accès au parking VIP « parce qu’il n’était pas à bord de son véhicule de commandement autorisé à franchir le barrage », selon le patron de l’aéroport Sékou Maï Diarra.

