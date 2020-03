Dalein sacque le rapport de la Cedeao : ''non objectif dans son diagnostic et dans ses recommandations''

Le rapport-synthèse des experts de la Cedeao sur le fichier électoral guinéen rendu public mercredi n’enthousiasme pas Cellou Dalein Diallo, présent depuis hier à Abuja. Dans un post sur Facebook, le principal opposant guinéen qualifie ledit rapport de “non objectif dans son diagnostic et dans ses recommandations”.

“Le rapport de la CEDEAO, bien que non objectif dans son diagnostic et dans ses recommandations, montre néanmoins que nous avons eu raison d’exiger la reprise de ce Fichier. En effet, aucun scrutin organisé sur cette base ne saurait être juste et crédible.#Amoulanfé !”, écrit le leader de l’UFDG.

Dans une correspondance adressée au ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la Cedeao, le général Francis Awagbè Béhanzin a fait part des résultats de l’audit du fichier électoral, recommandant “vivement” le retrait des 2 millions 438 mille 992 électeurs “inscrits sans pièces justificatives”.

Youssouf Keita