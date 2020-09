Cellou Dalein : ‘’si Alpha Condé veut la guerre, il l’aura’’

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo a livré samedi lors de la signature d’alliance avec plus d’une trentaine de partis politiques et mouvements au siège de son parti un discours au ton martial. Extrait…

« Aujourd’hui, vous le savez, quels que soient vos talents et vos compétences, si vous faites partie du corps enseignant, vous ne pouvez pas être directeur ou principal d’un collège si vous n’êtes pas du RPG. Ce n’est pas juste. Il y a des carrières qui ont été brisées, des cadres compétents qui ne voulaient pas faire de la politique, qui voulaient être au service de la nation en mettant leurs talents au service du pays, ils sont écartés parce qu’ils ne sont pas du RPG. Nous voulons mettre un terme au parti-Etat. Ensemble, je sais que nous le réussirons. Nous avons besoin de réconciliation, on a opposé des Guinéens. Le sport favori d’Alpha Condé, c’est l’ethnocentrisme, le tribalisme, l’instrumentalisation de l’ethnie, il vient de le faire récemment. Nous n’avons pas besoin de ça. (…) Cette équipe que je vois autour de moi, unie autour des valeurs essentielles, émue par la volonté d’apporter une contribution à la libération de notre pays de la misère, du mensonge, je suis sûr que nous pourrions relever le défi. Il y a des conditions. C’est vrai monsieur Alpha Condé est décrié aujourd’hui pas seulement à cause du troisième mandat, mais aussi par le bilan catastrophique. En 10 ans, il a fait reculer la démocratie, il a violé de manière récurrente les droits humains, il a divisé le peuple de Guinée et il n’a rien fait. En 10 ans, ils ont fait moins de 150 kilomètres de routes bitumées, Nzérékoré-Beyla. Il n’y a pas un seul Kilomètre de plus sur le réseau interurbain de route nouvellement bitumées.

Voyez l’état de nos infrastructures routières, d’ici Kindia vous faites 5h, après 10 ans. Et les fruits financiers, auxquels le pays a eu droit pendant ces 10 ans, si vous cumulez tous les flux financiers qu’on a eus depuis l’indépendance jusqu’en 2010, ça ne peut pas atteindre l’explosion de l’exploitation de la bauxite. L’aide internationale, parce qu’on a considéré que monsieur Alpha était le premier président démocratiquement élu, on en a pas eu encore. Parce qu’il n’était pas élu en 2010, c’est par la ruse et la violence qu’on lui a donné le pouvoir… Vous avez écouté Kiridi, vous avez écouté les jeunes qui ont parlé tout à l’heure, c’est par la ruse et la fraude qu’il a été proclamé vainqueur. C’est parce que nous sommes attachés à la vie de nos compatriotes, c’est parce que nous sommes attachés à la paix que nous avions accepté cet holdup d’une autre nature. Parce que le refus par l’UFDG d’accepter le verdict prononcé par la cour suprême, il reviendra à s’engager dans la rue et des milliers de Guinéens risquaient de perdre la vie. Nous lui avons fait cadeau. Premier mandat, deuxième mandat, maintenant il faut qu’on soit d’accord sur une chose, nous voulons être à Sèkhoutouréya. Alpha parlant de ces élections parle déjà de guerre, il faut qu’on s’y prépare. S’il veut voler notre victoire, nous nous battrons pour gagner. Et lorsque nous gagnerons, s’il essaie de voler, s’il veut la guerre, il l’aura »

