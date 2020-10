Cellou Dalein : ‘’si je gagne, je proclamerais mes résultats…”

Le principal opposant guinéen et candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain Cellou Dalein Diallo a déclaré sur FRANCE24 et RFI que s’il gagne la présidentielle du 18 octobre prochain, il proclamera ses résultats. Ajoutant qu’il n’ira se refugier nulle part. Répondant ainsi à une sortie du président sortant Alpha Condé qui a annoncé lors d’un meeting géant sur l’esplanade du palais du peuple à Conakry, samedi dernier, qu’il y a un candidat qui veut s’autoproclamer vainqueur et aller se refugier dans une ambassade.