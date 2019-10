Cellou Dalein: ‘’si notre intention était de prendre le pouvoir, est-ce qu’on ne l’aurait pas pris aujourd’hui ?’’

C’est un discours particulier et tranchant qu’a tenu Cellou Dalein Diallo ce jeudi 24 octobre à Conakry.

Le chef de file de l’opposition guinéenne qui participait à une marche pacifique avec les autres membres du front national pour la défense de la constitution de la constitution (FNDC) a déclaré que l’intention du FNDC n’est pas de renverser le régime d’Alpha Condé. Sinon, ajoute-t-il, personne ne pouvait arrêter la marée humaine qui a déferlé ce jeudi sur Conakry.

« Alpha Condé a toujours tendance à accuser le FNDC de vouloir le renverser. Qu’est ce qui aurait pu résister à cette marée humaine ? Quel est le PA ? Quel est le bataillon de gendarmerie qui pouvait résister à cette marée humaine ? Si notre intention était de prendre le pouvoir, est-ce qu’on ne l’aurait pas pris ? Nous sommes des républicains, nous voulons qu’il renonce à ce projet de troisième mandat et qu’il organise des élections libres et transparentes pour vous permettre de choisir votre prochain président dans la transparence. Nous ne voulons pas faire un coup d’État comme on essaye de le démontrer. Ils sont en train de monter des choses, des complots pour dire que le FNDC ou Monsieur Sano [coordinateur national du FNDC] veut les renverser. Ce n’est pas notre intention, sinon aujourd’hui, qui aurait pu résister à cette marée humaine ? Personne », a dit le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Et d’ajouter : « nous prenons à témoin la communauté internationale. Notre intention n’est pas de renverser Monsieur Alpha Condé, sinon aujourd’hui, on aurait continué à Sékhoutouréya. Ils auraient tué peut-être 10 ou 5, mais ils n’auraient jamais tué tout ce peuple. Donc il faut que le peuple de Guinée et la communauté internationale comprennent que notre ambition est de bâtir une démocratie apaisée », confie-t-il.

Thierno Sadou Diallo