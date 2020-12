Cellou Dalein sur la mort de Roger Bamba : ‘’il n’a bénéficié aucun soin’’

Arrêté en septembre dernier, Roger Bamba était membre du Conseil national des jeunes (CNJ) de l’UFDG. Il a été transféré mercredi d’urgence à l’hôpital Ignace Deen de Conakry où il a rendu l’âme ce jeudi aux environs de 1h du matin.

Selon le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, Roger Bamba n’a bénéficié d’aucun soin : « Roger Bamba était un jeune très proche de moi et on est très lié. Je suis profondément touché par sa mort. En tant que croyant, on peut tous mourir lorsqu’on est rappelé à Dieu. Mais les circonstances dans lesquelles Roger Bamba est décédé il y a deux semaines sont mauvaises. Il est resté malade et il n’a bénéficié aucun soin. Ils ont attendu qu’il soit sur le point de rendre l’âme pour l’amener à l’hôpital. Rappelons les circonstances de son arrestation sans aucun motif, sauf sa proximité connue avec Cellou Dalein. Il travaillait à l’assemblée nationale dans le groupe de l’UFDG. Quand on était là-bas, la Directrice des ressources humaines l’appelle, elle dit que le Secrétaire général du parlement veut le rencontrer demain à 9 heures. Il se présente à 9 heures et le Secrétaire général sort et appelle la police qui est venue l’arrêter. Et il est incarcéré dans une cellule de 7 mètres carrés avec 9 autres personnes. Il est tombé malade il y a deux semaines et il vomissait. C’est à la dernière minute hier qu’ils l’ont évacué à l’hôpital et c’était trop tard. Il est allé à l’hôpital pour mourir. »

Poursuivant, il dira : « Je suis donc profondément affecté et je voudrais à cette occasion adresser mes condoléances à son épouse avec laquelle je viens de parler. Je n’ai pas pu m’empêché de pleurer a parce que c’est un garçon chaleureux, disponible et un militant qui a résisté à beaucoup de tentatives d’intimidation et de violences. J’adresse mes condoléances à sa femme et sa famille. Lorsque j’étais en campagne à Lola, j’ai été dans sa famille pour les saluer et j’ai vraiment exprimé toute mon amitié vis-à-vis de la famille pour la constance de la disponibilité de ce jeune qui est vraiment un garçon capable, modeste et extraordinaire. Donc nous sommes en deuil à l’UFDG et toute l’UFDG est en train de pleurer Roger Bamba aujourd’hui. »

« Il y a quelques jours que je suis au courant que Roger est malade et qu’il n’arrivait pas à bénéficier de soins appropriés depuis une semaine dix jours. Ce n’est qu’hier qu’on lui a évacué, mais il est arrivé à l’hôpital trop tard. S’il avait bénéficié plutôt des soins appropriés, peut-être il ne serait pas mort. Nous avons dans les prisons près 400 militants et sympathisants pour lesquels on attribue des griefs de chef d’accusation fabrication et détention d’armes de guerre. Je ne parle pas de la haute direction que vous connaissez, Cherif Bah, Ousmane Gaoul et Cellou Baldé qui on été arrêtés. On leur reproche d’avoir fabriqué et détenir des armes de guerre. Il y a 400 jeunes qui ont été arrêtés comme ça sans aucun motif valable parce qu’ils sont de l’UFDG (…) »

Plus loin, il indique que les militants et responsables de son parti mis aux arrêts n’ont même pas eu droit à la visite.

« Il y a six jours l’information circule qu’il y a deux qui sont malades, mais ils ne bénéficient pas de soins. Mais je n’ai aucun recours contre Alpha et son système. Le vieux qui est mort a été torturé lors de son arrestation. On a appris qu’il était mourant et ils ont attendu qu’il soit sur le point de mourir pour envoyer à Ignace Deen. »

Rachidatou Bah (stagiaire)