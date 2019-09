Cellou Dalein sur les 2 milliards qu’il a reçus de l’État : ‘’ça a été utilisé pour les victimes du 28 septembre’’

Après le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry, trois anciens Premiers ministres dont les domiciles ont été vandalisés à la suite de ces événements, ont reçu chacun des mains de l’État, une somme de deux milliards de francs guinéens, au titre de dédommagement. Cellou Dalein Diallo, un des bénéficiaires de cette faveur, a indiqué ce lundi 30 septembre, dans l’émission Les Grandes gueules de la radio Espace fm que la somme qu’il a reçue a été utilisée pour indemniser les victimes à travers une fondation.

« Il faut rétablir cette indemnisation dans son cadre, moi je n’ai jamais évalué ce que j’ai perdu. Il n’y a personne qui a subi autant que moi, on dit que j’aime me victimiser, mais France24 était dans ma cour, parce qu’après le stade, à 14 heures, alors que j’étais dans le coma, ils sont venus à la maison, ils ont trouvé là-bas Aliou Condé et beaucoup de cadres. Ils ont pillé systématiquement avec des camions. La nuit, à 3 heures du matin, ils sont revenus casser tous ce qu’ils ne pouvaient pas emporter, les armoires, ils ont tiré sur les tôles et ils ont tout emporté, même pas une cravate. Ça c’est connu, le lendemain toute la presse était là. Je n’ai jamais rien réclamé, alors que j’étais en tournée à l’intérieur, on me dit qu’un montant est arrivé sur mon compte, que les trois Premiers ministres dont les domiciles avaient été visités à l’issue des évènements du stade, pour les biens perdus, qu’on avait fait des indemnisations, sinon je n’ai jamais fait de devis, je n’ai jamais fait de demande », a expliqué le chef de file de l’opposition, expliquant la manière dont il a utilisé cette somme.

« Quand j’ai reçu l’argent, je me suis demandé comment faire. Tous les véhicules qui étaient garées chez moi et les motos, j’ai remboursé tout le monde sur chez montant. Il y avait des Mercedes d’occasion. Pour chaque Mercedes, il fallait donner 30 millions et ceux qui avaient des motos, il fallait leur donner 5 millions. Ce travail a été fait, le reste j’ai remis une bonne partie de l’argent à Madame Hawa Dramé qui a une fondation FUTIMA. J’ai dit, utilisez ça pour aider les victimes du 28 septembre qui sont en difficulté, la dame est là, elle a sa fondation, j’ai fait ça en mon âme et conscience, je n’ai pas consulté les gens mais ça été utilisé pour les victimes du 28 septembre. Madame Hawa Dramé est là, vous pouvez l’inviter et l’interroger », a précisé l’ancien Premier ministre.

10 ans après ce massacre -qui a fait 157 morts et plus de 1000 blessés et une centaine de femmes violées, selon l’ONU-, à part l’indemnisation de ces trois anciens Premiers ministres, aucune justice n’a encore été rendue. Plusieurs personnes ont été inculpées et l’instruction a été bouclée depuis 2017 mais le procès tarde encore à se tenir.

Thierno Sadou Diallo

