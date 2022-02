Cellou Dalein vs Patrimoine bâti: le verdict attendu le lundi, 28 février

Désormais, tous les regards sont rivés vers le tribunal de première instance de Dixinn dans l’affaire qui oppose le président de l’ufdg, Cellou Dalein Diallo au patrimoine bâti public.

Cette juridiction qui a été saisie par l’ex-Premier ministre au motif de stopper la décision du patrimoine bâti qui consiste à le faire quitter son domicile de Dixinn se prononcera sur la décision finale lundi 28 février à 08 heures.

C’est la décision annoncée, ce vendredi 25 février, par la juge des réfèrés, Makoya Camara après avoir fini d’écouter les parties.

« L’Etat est venu suggérer au juge, supplier le juge de se déclarer incompétent au profit de la chambre administrative de la Cour suprême. Au motif que l’acte émis serait un acte administratif alors que nous sommes devant un juge des référés avec compétence large. Et, compétent en toute matière. Donc, le lundi à 08 heures nous aurons la décision du juge », a indiqué Me Paul Yomba Kourouma au sortir de l’audience.

A rappeler que Cellou Dalein Diallo selon le communiqué du patrimoine bâti a jusqu’au lundi à 10heures pour quitter le domaine de Dixinn.

Elisa Camara

+224654957322