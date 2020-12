Cellou empêché de prendre part aux obsèques de Soumaila Cissé : ‘’pas conforme à nos us et coutumes’’ (Sidya)

Le président de l’Union des forces républicaines (UFR) a qualifié de ‘’pas conforme à nos us et coutumes’’ l’empêchement mercredi de Cellou Dalein Diallo de prendre part aux obsèques de son ami Soumaila Cissé à Bamako.

« En Afrique les funérailles permettent de rendre non seulement hommage au défunt mais aussi de communier avec sa famille. Empêcher les parents et amis d’y participer (cas de Cellou Dalein Diallo, Président de l’UFDG), n’est pas conforme à nos us et coutumes. Laissez les morts reposer en paix ! », fait noter l’opposant depuis Abidjan.

Christine Finda Kamano