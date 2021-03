En route pour participer aux obsèques du premier Ministre Hamed Bakayoko à Abidjan, Cellou Dalein Diallo refoulé à l’aéroport, interdit de sortie du territoire et passeport confisqué.

Les droits les plus élémentaires de l’homme bafoués par le preneur d’otage de nos institutions et autocrate en quête de légitimité et légalité.

Si nous nous resignons chaque âme goûtera à sa dictature. Soutien à CDD !

#AlphaDoitPartir

Sékou Koundouno responsable des stratégies et planification du FNDC