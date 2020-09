Cellou à Conakry : ‘’heureux de retrouver mes compatriotes, déterminés à me porter au pouvoir”

Après un long périple qui l’a conduit dans plusieurs capitales ouest-africaines, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo a été accueilli en grande pompe ce vendredi, 25 septembre par ses militants et sympathisants à l’aéroport international Conakry-Gbessia.

A sa descente de l’avion, le président du principal parti de l’opposition a dit sa joie face à la forte mobilisation de ses militants.

« Je me réjouis de savoir que je suis massivement attendu par mes compatriotes à l’aéroport international de Gbessia. Je suis heureux de revenir au pays, de retrouver mes compatriotes, déterminés à me porter au pouvoir le 18 octobre pour mettre fin à la dictature. J’ai confiance en mon peuple et en sa détermination de mettre fin à la dictature et de mettre fin au troisième mandat. Il est en retard, le peuple de Guinée a évalué. Son score favori, c’est l’ethnocentrisme. Mais, aujourd’hui, nos compatriotes, nos frères de Kankan ont montré qu’ils veulent un Guinéen pour mettre fin à leur misère pour réconcilier les Guinéens, promouvoir la démocratie et le développement », a indiqué le président de l’UFDG.

Cellou Dalein Diallo a été conduit à son domicile à Dixinn, banlieue de Conakry, par ses militants fortement mobilisés.

Mohamed Cissé