Cellou met en garde le CNRD contre l’exclusion des leaders « vieux » : « on ne pourra pas accepter n’importe quoi » (vidéo)

Dans un discours au ton martial, Cellou Dalein Diallo qui a toujours caressé la junte dans le sens du poil est sorti de ses gonds. Le leader de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée), principale formation de l’ex-oppposition a, lors de l’Assemblée générale de son parti, mis en garde samedi le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes contre l’exclusion des leaders politiques dits « vieux ».

Pour M. Diallo, il revient au peuple de Guinée et à lui seul de choisir celui qui doit le diriger mais pas à un groupe de personnes. Il rappelle l’élection du jeune Emmanuel Macron en France et de Joe Biden à 77 ans aux Etats-Unis d’Amérique.

« (…) Nous commençons à avoir des inquiétudes, nous le disons. Nous apprenons : ah, il faut renouveler la classe politique, il faut chasser les vieux. Notre combat c’est pour que le peuple de Guinée choisisse ses dirigeants. Il ne faut pas que les gens s’enferment dans un bureau pour choisir à la place du peuple en disant que le peuple ne veut plus d’une telle génération, ne veut plus des anciens Premiers ministres, ne veut plus ça, ne veut plus ça. Vous le savez, ça ne sera pas accepté, on n’acceptera pas des choses qui n’existent nulle part ailleurs. En France, les Français ont élu Emmanuel Macron à 39 ans, ils n’ont pas pris une loi pour exclure les vieux, c’est par le jeux démocratique que le jeune a été élu. Aux États-Unis d’Amérique, les Américains ont élu Biden à 77 ans, ils n’ont pas pris une loi pour exclure les jeunes. On peut faire la campagne contre les vieux si on veut. allez vers le peuple pour dire : je suis jeune, je suis candidat choisissez la jeunesse. Mais, les gens ne peuvent pas s’asseoir à Conakry et dire : c’est nous qui connaissons la volonté du peuple, il ne veut plus des anciens ». VIDÉO👇👇

Mamadou Yaya Barry