Cellou Dalein répond à Mamadou Sylla: “mon ambition, c’est d’être président, pas chef de file”

Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a répondu jeudi, 14 mai, aux attaques de son successeur au poste de chef de file de l’opposition. Cellou Dalein qui répondait aux questions des “grandes gueules” de radio Espace, indique que Mamadou Sylla qui lui a succédé ne doit pas s’attendre à une passation de service entre eux, au contraire, il doit des faits et du statut qui définissent ses prérogatives.

“Je n’avais pas de services particuliers, lorsque le statut a été créé par l’adoption d’une loi à l’assemblée nationale, le président a décidé de ne pas reconnaître ce statut et de ne pas accorder les avantages, donc je n’avais pratiquement plus aucun lien avec les autres institutions. Donc si Monsieur Sylla devient chef de file, je pense qu’il va s’inspirer des faits et du statut qui définissent ses prérogatives”. a dit le leader de l’UFDG.

Par ailleurs, il indique, ne pas reconnaître Mamadou Sylla comme chef de file de l’opposition parce que selon lui, il est issu d’une élection qu’il ne reconnaît pas.

“Je ne reconnais pas déjà l’assemblée nationale issue de la mascarade du 22 mars, comment voulez vous que je le reconnaisse. Non, pas du tout. Il m’a reproché de l’avoir pas félicité, dès qu’il est arrivé, il a dit que je suis frustré, mais mon ambition, ce n’est pas d’être chef de file, c’est d’être président de la république”, a-t-il indiqué.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74