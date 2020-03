Cellou, Sano, Kaba à Abuja, Sidya chez l’ambassadeur des Usa

Course contre la montre avant les élections. Les opposants Cellou Dalein Diallo, Ousmane Kaba et le coordinateur national du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) Abdourahmane Sano sont arrivés mercredi à Abuja, au Nigeria, où s’ouvre ce jeudi, 12 mars à la cour de justice de la Cedeao le procès contre la Guinée et les 14 autres Etats membres de l’institution sous-régionale.

Le FNDC -farouchement opposé à l’adoption d’une nouvelle constitution en Guinée- accuse les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) de passivité dans la crise politique qui secoue la Guinée depuis des mois et ayant fait des morts, des blessés et d’importants dégâts matériels.

En Guinée, Sidya Touré, le doyen des opposants lui va veiller sur la maison. Il ne fera finalement pas le déplacement d’Abuja comme précédemment annoncé par son vice-président Ibrahima Bangoura.

Dans la journée, le leader de l’UFR a rencontré Simon Henshaw, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Conakry.

Un peu plus tôt, le rapport-synthèse tant attendu des experts de la Cedeao a été rendu public avec pour principale recommandation le retrait des 2 millions 438 mille 992 “électeurs inscrits sans pièces justificatives”.

Noumoukè S.