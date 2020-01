Cellou sur la suspension des manifs du FNDC : “c’est pour des raisons humanistes’’ 

VIDÉO. Lors du compte-rendu de la plénière de l’opposition politique, Cellou Dalein Diallo a tenu à expliquer les raisons de la suspension de résistance active et permanente contre le projet de nouvelle constitution lancée le 13 janvier dernier.

Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), entouré de ses pairs de l’opposition a expliqué que cette résistance a été suspendue pour permettre aux populations de se réapprovisionner.

“Nous avons suspendu parce qu’il y a l’extrême pauvreté. Beaucoup de gens, s’ils restent 3 jours sans travailler, ça devient un calvaire pour eux. C’est pour des raisons humanistes. Tous les magasins et boutiques étaient fermés. Les taxis ne fonctionnaient pas. On a estimé qu’il fallait soulager les populations en suspendant pour permettre aux citoyens de travailler un peu et de se réapprovisionner. Ceux qui vivent le jour au jour, représentent la grande majorité des populations de Conakry. Le deuxième motif, on a eu trois morts, un à Conakry et deux à Labé. Les parents voulaient qu’on enterre leurs fils”, a expliqué le chef de file l’opposition, ce vendredi 17 janvier au quartier général de son parti.

Par ailleurs, le chef de file de l’opposition soutient que l’opposition va continuer sa résistance contre “la mascarade électorale” en cours.

“L’opposition politique maintient sa position et va continuer la résistance et s’opposer à la mascarade électorale, le programme est déjà annoncé par le FNDC. Il invite à une mobilisation le mardi 21 et Mercredi 22 pour exprimer notre opposition à ce projet de troisième mandat », a dit le leader de l’UFDG.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39