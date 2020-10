Cellou sur l’attaque du cortège de Kassory : ‘’c’est une manipulation pour justifier des représailles contre moi”

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain Cellou Dalein Diallo a réagi vendredi à l’attaque du cortège du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, directeur de campagne du Rpg-arc-en-ciel, à Labé, fief de l’opposition. C’était au cours d’une interview qu’il a accordée à la presse -Mediaguinee et MosaiqueGuinee- à l’hôtel Kaloum.

Le principal opposant soutient que « c’était les militants du Rpg-arc-en-ciel qui étaient au stade, ce sont eux qui se sont attaqués là-bas. Et, je pense que c’est une manipulation pour justifier des représailles contre moi, soit en Basse-Guinée soit en Haute-Guinée ou dans les autres régions. Comme Labé c’est ma ville natale, on va dire que : ‘’ voilà, le Directeur de campagne du Rpg-arc-en-ciel a été attaqué et donc si on m’attaque, c’est vraiment œil pour œil, dent pour dent ». Ce sont eux qui ont manipulé ça. Il n’y avait pas de militants de l’Ufdg au stade et dans les environs. Ils ont voulu créer cet incident juste pour essayer face à la perte de vitesse du côté du pouvoir, d’abord en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, en Forêt, ils veulent instrumentaliser l’ethnie pour dire : ‘’voilà chez Dalein, les Peuls ont attaqué le fils de la Basse-Guinée, il faut que la Basse-Guinée réagisse’’. On les connait. Mais les Guinéens ont dépassé ça, ils ne sont plus à ce stade », dit Elhadj Cellou Dalein Diallo.

Mohamed Cissé