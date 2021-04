Cellou sur le cas des détenus politiques : ‘’ce sont des hommes capables qui sont emprisonnés à tort’’

Après avoir rendu un hommage mérité le mardi, 6 avril dernier à feu Elhadj Boubacar N’Dantaba Baldé, père de l’ancien uninominal député de Labé, l’honorable Cellou Baldé, actuellement en détention à la Maison centrale de Conakry, le leader de l’UFDG s’est rendu dans la famille du défunt pour présenter ses condoléances et remonter leur moral. Dans son allocution de circonstance, le challenger d’Alpha condé a rappelé que la détention de Cellou Baldé et Cie n’a rien de honteux pour leurs différentes familles.

« Cellou Baldé est une personne courageuse, saine d’esprit, habile et respectueuse. Il n’a ménagé aucun effort pour le rayonnement du parti. Quand il prend la parole, il s’exprime sans crainte car il dit la vérité. C’est un digne fils de son père. Feu El. Boubacar a toujours privilégié la paix dans le respect de la loi. Si tu es accusé, on viole tes droits, tu n’es pas en sécurité, on tue tes proches, on te déguerpit sans raison, tu subis une injustice alors que tu n’as nulle part où te plaindre pour être rétabli dans tes droits, cette crainte ne va pas te permettre de vivre en paix dans le pays. Il n’y a pas de paix sans justice. Aujourd’hui, Cellou Baldé n’est pas là, mais et il n’est pas le seul. Beaucoup d’hommes forts ne sont pas ici présents, mais vous n’êtes pas sans savoir où ils sont, mais leurs détentions ne sont pas honteuses. Une détention honteuse, c’est quand tu voles, tu tues, ou bien tu violes la loi. Toute personne a le droit d’intégrer le parti politique de son choix, d’exprimer son opinion. Vous la famille de Cellou Baldé, n’ayez pas honte de sa détention, ce sont les hommes capables qui leur résistent et qui s’opposent à eux, qu’ils (gouvernement) sont en train de rechercher et emprisonner », laisse entendre Cellou Dalein Diallo.

Poursuivant, El. Cellou Dalein Diallo dira que bientôt la vérité triomphera. Avant de fustiger la volte-face du gouvernement par rapport à l’autorisation accordée à l’ancien député de Labé pour prendre part à l’enterrement de son défunt père.

« Croyez-moi, tout ça va finir très bientôt par la grâce de Dieu. Là où Cellou baldé est présentement, il continue le combat. Il est conscient qu’il est accusé à tort. Toutes ces accusations portées contre lui dont entre autres la fabrication, la détention et le stockage d’armes de guerre ont été montées de toutes pièces. Aucun atelier n’a été montré à l’opinion, ils sont juste contre Cellou Dalein Diallo, l’UFDG et la vérité. Il y a ici présent le père d’Abdoulaye bah, son fils est également en détention. Toutes ces personnes sont en prison, puisqu’elles disent la vérité. Mais si ces personnes qui ont orchestré ces détentions pensent que le mensonge va continuer de s’imposer, elles se trompent. A travers un communiqué, le ministre de la Justice avait annoncé que Cellou Baldé était autorisé de prendre part à l’enterrement de son père, mais aux dernières nouvelles, ils font volte-face. Mais tout ça va bientôt finir, Dieu est avec tout le monde, il aide également les victimes », conclut le leader de l’UFDG.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé