CENI : Bano Sow aussi écrit aux démembrements pour leur demander de refuser ‘’toute instruction manifestement partisane’’ (copie)

Le vice- président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Mamadou Bano Sow a, dans une correspondance, invité les démembrements à refuser toute instruction manifestement “partisane” de Me Amadou Salif Kébé, président de l’institution.

“J’invite tous démembrements à garder leur neutralité, leur impartialité et leur équité conformément à leur serment à refuser toute instruction manifestement partisane, inéquitable et illégale, fut-elle de Me Amadou Salifou Kebé“, a declaré Bano Sow, commissaire à la CENI.

Cette sortie de Bano fait suite à la circulaire de Me Kébé adressée jeudi dernier aux démembrements dans laquelle, il a demandé aux démembrements de ne recevoir ou mettre en exécution aucune instruction venant des 7 commissaires issus de l’opposition qui se sont retirés du processus électoral en vue des élections législatives du 16 février prochain.

