CENI: la Guinée partage son expérience avec ses pairs de la Cedeao au Niger

Du 1er au 3 juillet dernier, la Guinée, à travers le Président de la CENI Kabinet CISSE, a pris part à Niamey à un séminaire international d’échange d’expériences sur la gestion d’une commission électorale nationale indépendante permanente. En plus de la Guinée, les participants sont venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria, du Mali, du Sénégal, du Togo et du Niger.

Cette rencontre de 3 jours, organisée avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et dont les travaux ont été ouverts par SEM. Ouhoumoudou Mahamadou, Premier Ministre du Niger, a été initiée dans le souci d’élargir le champ des réflexions ; ce qui constitue un cadre propice d’échange d’expériences sur les bonnes pratiques et les leçons apprises, au regard des principes de gestion d’une Commission Électorale Nationale Indépendante permanente et professionnelle.

Al’entame des travaux, Me Issaka Souna, Président de la CENI du Niger, a remercié le PNUD pour son accompagnement technique, financier et logistique lors de l’organisation des élections générales 2020-2021. Il s’est félicité del’intérêt suscité par cette mobilisation générale à consolider l’idée qu’un organe de gestion bien soutenu est en mesure, au Niger comme ailleurs, nonobstant des contraintes sanitaires et sécuritaires, d’organiser des élections libres, apaisées, transparentes, équitables et conformes aux normes internationales.

Le séminaire a permis aux participants de se familiariser avec plusieurs thématiques. Entre autres, la professionnalisation des structures en charge d’organiser les élections par la définition des plans stratégiques et la mise en place de programmes de renforcement des capacités du personnel, l’appropriation d’éléments nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et stratégies internes des institutions en charge des élections dans la sous-région ouest africaine.

Le cas guinéen sur l’assainissement du fichier électoral avec l’acquisition du logiciel biométrique SOLUTION DIAMA, exposé par le Président Kabinet Cissé, a été cité en exemple et fort apprécié des participants qui y ont vu une bonne pratique. Il faut noter ici que ce logiciel est une solution électorale complète (multi-biométrique) qui est la propriété de la Guinée puisque l’État guinéen en a acheté les droits de licence. De ce fait, la révision de la liste électorale peut se faire à moindre coût et avec plus de sécurité des données, sans oublier que le logiciel en question est capable de détecter les mineurs indument inscrits sur le fichier. Et dans le futur, la CENI peut ajouter d’autres options ou faire une mise à jour de son fichier électoral sans payer un opérateur international de la biométrie.

Dans leur communiqué final, les participants au séminaire ont, entre autres, souligné que « dans la logique des efforts de réduction du coût des élections, les Organes de Gestion des Élections (OGE) s’engagent à mettre en œuvre l’idée de partage et de mutualisation des ressources humaines et matérielles, au sein du réseau des commissions électorales de l’espace CEDEAO, à travers la mise en place effective d’une base de données d’experts pour l’assistance technique et de matériel électoral destiné au partage ».