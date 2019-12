Ceni : Me Salif Kébé ‘’traque’’ les 7 commissaires issus de l’opposition (copie)

Le président de la Commission électorale nationale indépendante Me Amadou Salif Kébé a eu une réponse ferme au retrait du processus électoral des 7 commissaires issus de l’opposition. Dans une circulaire dont Mediaguinee détient copie, le président de l’institution en charge des élections a demandé aux présidents des démembrements et aux personnels administratif et technique “à ne recevoir ou mettre en exécution aucune instruction venant desdits commissaires dans le cadre des activités liées au processus électoral et ce, jusqu’à nouvel ordre”

