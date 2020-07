Ceni rencontre les acteurs du processus électoral : ‘’nous y serons !’’  

La Maison des Associations et ONG de Guinée, plateforme de la société civile partenaire de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), sera, ce vendredi, 3 juillet 2020 à la rencontre de concertation avec les acteurs du processus électoral.

« La Maison des Associations et ONG de Guinée a reçu le courrier de la CENI. Nous sommes partenaires de cette institution depuis des années. Maintenant que nous participons à l’ensemble du processus électoral, nous avons été invités entre notre qualité de plateforme de la société civile guinéenne. Nous participerons à cette rencontre demain vendredi », dit Lansana Diawara, leader de la MAOG.

Cette rencontre dénommée Comité inter parties (CIP) sur la reconduction des démembrements -organisée par la CENI- va réunir 100 personnes dont 40 représentants des partis politiques, 25 de la CENI, 10 de la société civile, 6 du gouvernement, 2 des forces de défense et de sécurité, 4 des médias, 8 des partenaires techniques et financiers et 5 des institutions républicaines dans un réceptif hôtelier de la place.

Mohamed Cissé