Centenaire de Sékou Touré: « je suis là au nom de l’ufdg et au nom du président Cellou Dalein Diallo » (Ben Youssouf Keita)

Annoncé parmi les invités à la célébration des 100 ans du père de l’indépendance de la Guinée, feu Ahmed Sékou Touré, ce dimanche 09 janvier 2022, aux Cases de Bellevue, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, s’est finalement fait représenter par l’ancien député de l’UFDG, Dr. Ben Youssouf Keita à cette cérémonie qui a connu la participation de plusieurs hommes politiques du pays.

« Je suis là au nom de l’UFDG, au nom de Cellou Dalein Diallo. Et aussi en mon personnel comme fils spirituel d’ Ahmed Sekou Toure », a déclaré l’envoyé spécial de Cellou Dalein Diallo à la Célébration des 100 ans du père de l’indépendance de la République de Guinée.

Par ailleurs, Dr Ben Youssouf Keita a lancé un appel: « Il faut être courageux, il faut être prévoyant et il faut en un mot avoir la fibre que nos devanciers ont eue pour aimer la Guinée, pour se sacrifier pour la Guinée pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans un avenir radieux. Donc aujourd’hui c’est une fierté pour moi et je me réjouis parce que c’est le centenaire de l’homme qui a donné avec son équipe l’indépendance à la Guinée. Mais je suis triste quelque part parce qu il n’est pas parmi nous ».

Elisa Camara

