Centenaire de Sékou Touré : le Premier ministre et Cellou Dalein Diallo invités…

Ce dimanche, 9 janvier, l’ancien président guinéen Ahmed Sékou Touré aura 100 ans -sur papier.

Une grande cérémonie est prévue demain aux Cases Belle-Vue, coquette et vaste résidence du père fondateur de la Guinée où de nombreuses personnalités et autres grands noms du pays sont conviés. Parmi eux, les membres du CNRD, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l’Etat, le Premier ministre Mohamed Béavogui et aussi Cellou Dalein Diallo, principal opposant sous Alpha Condé.

Selon nos sources, tous ces invités ont déjà tous reçu leurs invitations.

Les organisateurs (Mouvement Sékoutouréisme) promettent une mobilisation grandiose à partir de 9heures ce dimanche annonce déjà plus de 2000 personnes pour seulement les Cases Belle-Vue.

Dans cette résidence personnelle du président Sékou Touré qui a été restituée récemment par le colonel Mamadi Doumbouya, après le décret du 3 avril 1994, au moins 10 boeufs seront immolés pour le repos de l’âme du père de l’indépendance mais aussi pour la paix et le bonheur en Guinée.

Né en janvier 1922 à Faranah en région de savane, Ahmed Sékou Touré, grand révolutionnaire, tribun et homme d’Etat d’envergure régna 26 ans sur la Guinée et mourut le 26 mars 1984 aux Etats-Unis.

Christine Finda Kamano

Les