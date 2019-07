CEPE à Kankan : 10 enseignants éliminés et 8 filles renvoyées pour avoir refusé d’enlever leurs voiles

A l’image des autres villes de la Guinée, les rideaux sont tombés samedi, 6 juillet dernier sur l’examen d’entrée en 7ème dans la région administrative de Kankan.

Selon le superviseur régional des examens, 10 enseignants ont été éliminés pour non-respect des règlements qui régissent le déroulement des examens et 8 autres filles se sont vues renvoyer pour le port du voile.

« Des épreuves se sont passées dans des bonnes conditions, les enseignants quasiment se sont bien comportés seulement au niveau de Siguiri 10 enseignants ont été éliminés parce qu’ils avaient des téléphones portables dans les salles de classe comme je vous ai dit au lancement que la tolérance Zéro doit être appliquée dans toute sa rigueur. On a jugé nécessaire de les éliminer et de les renvoyer du centre, ensuite toujours à Siguiri y a eu deux filles voilées qui ont refusé d’enlever le voile sur leurs visages ont été renvoyées et à Kankan ici y a eu aussi six autres filles qui ont également refusé d’enlever le voile sur le visage qui ont été à leur tour éliminées, soit au total huit candidates à l’entrée en 7ème année et 10 enseignants ont éliminés. Parce qu’ils n’ont pas respecté les instructions et les textes. Leur situation est à l’étude avec le D.P.E de Siguiri et avec le délégué préfectoral qui est là-bas ».

A rappeler qu’ils sont au total 9785 dont 3512 filles ayant affronté cette année les différentes épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année dans la préfecture de Kankan.

645 surveillants, 94 agents de sécurité et 94 autres agents de santé ont été mis à contribution pour la supervision de cet examen.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

