Cérémonie d’adieu à Henshaw : lettre… d’Alpha Condé à Trump, remise par le ministre des AE

Suite au décès mardi dernier de l’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée, Simon Henshaw, le ministre des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré a remis, ce vendredi, 12 juin la lettre de condoléances du président Alpha Condé à à son homologue américain Donald Trump au conseiller chargé de mission à l’ambassade des Etats-Unis en Guinée, ambassadeur par intérim Audu Besmer.

C’était au cours de la cérémonie remplie d’émotions de rapatriement du corps du diplomate américain à la base aérienne de l’armée de l’air à Yimbaya, dans la commune de Matoto en présence de plusieurs personnalités de la République et collaborateurs du défunt.

« C’est un sentiment de perte. Un coup dur que nous avons reçu. Parce que c’est un ami de la Guinée qui s’en va. Un diplomate chevronné, très équilibré. Qui a été très engagé dans la voie du raffermissement des relations diplomatiques, économiques entre la Guinée et les Etats-Unis. Dans nos échanges, il était franc, il était objectif. C’était quelqu’un qui n’hésitait pas à aller sur le terrain pour aller s’enquérir lui-même de ce qui se passe en Guinée, pour avoir une meilleure compréhension, avant d’avoir des idées préconçues sur la Guinée. Nous perdons vraiment un grand allié », a déclaré le ministre des affaires étrangères Mamadi Touré.

Vous vous souviendrez qu’hier, le Président professeur Alpha Condé disait que c’était un homme qui est engagé à raffermir les relations entre la Guinée et les Etats-Unis, a-t-il rappelé : « Il a accompagné le Président et sa délégation aux Etats-Unis. Il a ouvert beaucoup de portes pour le Président. Il était très humain. Il s’intéressait par exemple à la vie de ma famille aux Etats-Unis (…) nous espérons que le diplomate qui va le remplacer continuera dans cette voie. Parce que nous tenons aux relations diplomatiques et économiques avec les Etats-Unis », renchérie le diplomate guinéen.

De son côté, l’ambassadeur par intérim des Etats-Unis en Guinée, Audu Besmer, d’indiquer : « Nous sommes tous tristes par rapport à ce départ de notre cher ambassadeur. Mais nous sommes aussi fiers de la collaboration, du partenariat, de la vision de l’ambassadeur. Nous espérons continuer à avoir de bonnes relations avec le gouvernement et le peuple guinéens à l’avenir. »

Elisa Camara et Mohamed Cissé

