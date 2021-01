Cérémonie des Médias Awards Guinée : début des inscriptions, dès ce lundi 25 janvier (communiqué)

CANDIDATURES A LA CEREMONIE DES MEDIAS AWARDS GUINEE

Aux associations de presse,

Aux responsables des médias guinéens,

Aux journalistes, techniciennes et techniciens des médias guinéens

Aux animatrices et animateurs des médias guinéens

Nous vous informons de l’ouverture des candidatures pour participer à la prestigieuse cérémonie des Médias Awards Guinée (MAG), prévue le Samedi 27 Mars 2021.

La commission d’organisation de cette compétition, ouverte à tous les employés des médias, que nous représentons, souhaite encourager les talents et susciter une réelle émulation dans les différentes entreprises de presse. Les compétiteurs seront à la fois désignés par leurs responsables et par eux-mêmes. Les différents médias et les journalistes qui ont accepté d’adhérer au projet sont invités à candidater dans quatre catégories.

A- Ainsi donc, les rédactions au niveau de l’audio-visuel (Radio et télé) sont invités à présenter des candidats pour les prix suivants :

Meilleur(e) reporter radio (2 candidats)

Meilleur(e) reporter de télévision (2 Candidats)

Meilleur(e) présentatrice ou présentateur du journal parlé (2 candidats)

Meilleur(e) présentatrice ou présentateur du Journal télévisé (2 candidats)

Meilleur(e) technicienne ou technicien (2 Candidats)

Meilleure émission (politique, culturel, santé, sport et divers) 2 supports

Les candidatures seront soumises à la commission de réception des dossiers des MAG, par la direction générale du média postulant ou par les responsables des rédaction et directeurs techniques. Elles doivent être accompagnées d’un dossier présentant brièvement le ou la candidat (e), un curriculum vitae, une lettre de la direction adressée au Président de la commission d’organisation, deux productions différentes faites par les candidats et déjà diffusées par le média pour lequel ils travaillent.

Le meilleur technicien sera sélectionné parmi les professionnels de médias qui exercent des tâches techniques. Il s’agit, des monteurs, cadreurs, infographes, ingénieurs de son… Ils devront joindre à leurs dossiers deux éléments dont ils ont participé à la production, appuyés par des démonstrations écrites des tâches accomplies.

Pour les reportages, il est demandé 2 minutes maximum pour la radio et 3 minutes pour la télévision. Les dossiers des présentateurs doivent être accompagnés de trois journaux parlés ou télévisés, selon le prix.

B- Au niveau de la Presse en ligne et la presse écrite, il est demandé aux rédactions de postuler pour les prix suivants ;

Meilleur(e) journaliste de la presse écrite

Meilleur journaliste de la presse en ligne

Pour les journalistes de la presse en ligne, il faudra joindre un lien et pour ceux de la presse écrite, le numéro de publication de l’article doit être déposé.

C- Pour les prix du :

Meilleur journaliste sportif

Meilleur journaliste culturel

Meilleur journaliste de langue nationale

Meilleur vidéaste ( c’est à dire réalisateur de vidéo clip, cadreur, magazine, documentaire…)

Les candidatures seront soumises à la commission de réception des dossiers des MAG par les postulants. Les prix sont ouverts et les journalistes et techniciens, désireux de participer à la compétition pour ces Prix pourront, librement, déposer leurs dossiers de candidature, composés d’un curriculum vitae, deux productions différentes déjà diffusées par le média pour lequel ils travailles. Les inscriptions sont aussi possibles sur l’adresse électronique dédiée aux MAG.

D- Pour les prix spéciaux

Meilleur reporter santé

Meilleur correspondant de presse

NB : les timings indiqués pour ces types de reportages sont les suivants :

– Reportages radio : 3 minutes 50 Maximum

– Reportage télé : 7minutes maximum

– Reportage Presse en ligne et Presse écrite : 500 mots et images

Les candidatures seront soumises par les journalistes quelque soit le type de média pour lequel il travaille. Ceux qui voudront obtenir le prix du meilleur reporter santé, sont invités pour cette première édition, à proposer des éléments sur le coronavirus. Pour le prix du meilleur correspondant, les candidats devront présenter des sujets sur les activités agro-pastorales. Et comme les prix ci-haut, les dossiers doivent présenter brièvement le ou la candidat (e), un curriculum vitae, un mot de la direction confirmant le choix, deux productions différentes déjà diffusées par le média pour lequel il ou elle travaille.

Pour l’ensemble des catégories et prix, les éléments à déposer doivent avoir été produits et diffusés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les candidatures pourront être déposées au siège de MAK Com à Entag ou sur le site web des Medias Awards Guinee, www.medias-awardsguinee.com, dans l’onglet candidatures. Téléphone : 00224 622 81 58 57.

La commission de réception se chargera par la suite de transférer ces dossiers au jury composé de professionnels assermentés. Ce comité examinera les dossiers et se prononcera sur la qualité des éléments qui lui seront soumis. Les membres du jury procèderont, ensuite, à une présélection pour retenir les différents nominés pour la phase finale.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au dimanche 14 février 2021 à Zero heure.

La commission d’organisation des médias awards Guinée, réitère toute sa volonté d’organiser une compétition ouverte et transparente. Pour tout le processus, la commission d’organisation sera à votre entière disposition.

Contactez nous aux adresses suivantes ;

sur FACEBOOK : MEDIAS AWARDS GUINEE MAG 2021

EMAIL : mediawardguinee@gmail.com

Site web : www.medias-awardsguinee.com

TéléphoneS : 00224 622815929/ 00224 622815857

Veuillez recevoir, Mesdames et messieurs l’expression de nos sentiments respectueux.

Recevez nos sincères et cordiales salutations Confraternelles, Bonne chance à toutes et à tous.

SIGNÉS

LE COMMISSAIRE GENERAL ANTOINE KOUROUMA ET LE PRESIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION JUSTIN MOREL JUNIOR