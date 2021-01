Cérémonie des Médias Awards Guinée : l’ouverture officielle des candidatures

La commission d’organisation de la 1ère édition des Médias Awards de Guinée a animé une conférence de presse ce jeudi 28 janvier 2021 à la maison de la presse. L’annonce de l’ouverture des candidatures, les différentes catégories et les prix à décerner pour récompenser les meilleurs journalistes et techniciens étaient au centre des échanges. La cérémonie Médias Awards de Guinée (MAG) est prévue le samedi 27 mars 2021. Les inscriptions ont débuté depuis le 25 janvier et prendront fin le 20 février 2021. Voici quelques détails donnés par Antoine Kourouma, journaliste et commissaire général de Média Awards de Guinée.

« La commission d’organisation de cette compétition ouverte à tous les employés des médias que nous représentons souhaite encourager les talents et susciter une réelle émulation dans les différentes entreprises de presse. Les compétiteurs seront à la fois désignés par leurs responsables et par eux-mêmes. Les différents médias et les journalistes qui ont accepté d’adhérer au projet sont invités à candidater dans quatre catégories.

Les médias de l’audiovisuel (radios et télévisions) sont invités à présenter deux candidats pour chacun de ces prix, à savoir: meilleur(e) reporter radio, meilleur reporter de la télé, meilleure présentatrice ou meilleur présentateur du journal parlé, meilleur technicien ou technicienne, meilleure émission (politique, culture santé, sport et divers)

Les candidats seront soumis à la commission de réception des dossiers des MAG par la direction générale du média postulant ou par les responsables des rédactions et directeurs techniques. Elles doivent être accompagnées d’un dossier présentant brièvement le ou la candidat (e),un CV, une lettre de la direction adressée au président de la commission d’organisation, deux productions différentes faites par les candidats et déjà diffusées par le média pour lequel ils travaillent. Le meilleur technicien sera sélectionné parmi les professionnels des médias qui exercent des tâches techniques. Il s’agit des monteurs, cadreurs, infographes, ingénieurs de son. Ils devront joindre à leurs dossiers deux éléments dont ils ont participé à la production, appuyés par des démonstrations écrites des tâches accomplies.

Pour les reportages radio, il est demandé 3 minutes 50 maximum, pour la télévision 7 minutes maximum. Pour la presse écrite et celle en ligne, 500 mots au maximum. Les dossiers des représentants doivent être accompagnés de 3 journaux ou télévision, selon le prix. Pour les journalistes de la presse en ligne, il faut joindre un lien et pour ceux de la presse écrite, le numéro de publication de l’article doit être déposé », a précisé Antoine Kourouma.

Justin Morel Junior, président du comité d’organisation, a rassuré qu’il y aura la transparence et l’objectivité lors de ce concours.

Notons que les éléments à diffuser doivent être produits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Christine Finda Kamano (stagiaire)