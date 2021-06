Cessation des activités de Guinée Games : Tibou Kamara en parle…

En marge du traditionnel compte-rendu du conseil des ministres, le ministre d’Etat, porte-parole du gouvernement Tibou Kamara s’est exprimé sur le courrier de la loterie nationale de Guinée (LONAGUI) appelant la société de jeux de hasard Guinée Games à cesser toutes activités sur le territoire national.

Au lendemain de ce communiqué qui inquiète de nombreux parieurs et employés de Guinée Games, Tibou a émis le souhait de trouver une issue qui puisse concilier non seulement l’intérêt des parieurs, de ceux dont les activités sont liées à Guinée Games mais aussi de l’intérêt général.

« En ce qui concerne Guinée Games, la société avait contracté avec la LONAGUI et les raisons de l’annulation et de la résiliation du contrat ont été notifiées par la LONAGUI dans le courrier qui a été adressé à Guinée Games » a lancé Tibou Kamara. Et de poursuivre : « Nous espérons qu’une issue qui va préserver les intérêts des activités qui sont créés autour de Guinée Games et qui vont aussi tenir compte de l’intérêt qui nous est tous commun c’est-à-dire l’intérêt général, une issue qui concilie toutes ces contraintes va être trouvée pour le bonheur des parieurs et pour le bonheur également de tous ceux dont les activités sont liées à Guinée Games ».

Sadjo Bah