C’est parti pour la 3è session de formation d’une vingtaine de hauts cadres sur la formulation des politiques publiques

La troisième session de formation d’une vingtaine de hauts cadres consacrée à la formulation des politiques dans le cadre du projet du projet ‘’parcours d’accompagnement à l’acquisition d’un savoir-faire dans la conduite de l’action publique’’ a démarré ce lundi 8 novembre 2021, dans les locaux du centre de perfectionnement administratif (CPA), à Conakry.

C’est le ministre du Travail et de la Fonction Publique qui a donné le coup des travaux de ce séminaire en présence de la représentante résidente d’ENABEL en Guinée, Verstraelen Krista et de plusieurs cadres techniques de son département.

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur du CPA, Massé Camara n’a pas manqué de mot pour remercier l’ensemble des participants à cette 3ème session de formation dans le cadre du projet ‘’parcours d’accompagnement à l’acquisition d’un savoir-faire dans la conduite de l’action publique’’ fruit, selon lui, de la bonne coopération entre la République de Guinée et la République de Belgique.

A l’en croire, l’exécution de ce projet est confiée à l’institut Royal Egmont de Belgique en collaboration avec le centre de perfectionnement administratif (CPA) du département en charge de la Fonction publique et du travail.

« Comme vous le savez, la formulation d’une politique publique rendre l’action gouvernementale. D’où des interrogations dans le sens de : quelles facettes de la gestion du collectif sont prises en charge par quelles autorités, politiques ou administratives, locales ou nationales, de quelle manière, en réponse à quels problèmes, à travers quelles modalités concrètes et en suscitant quelles conséquences pour qui ? Les réponses à ces différentes questions, j’en suis convaincu seront déclinées lors de ce présent atelier sous le leadership de Madame Cécilia De Decker, formatrice principale », dira-t-il.

Poursuivant, il dira que ladite formation vise à accroitre les connaissances des participants sur les typologies de politiques publiques ; Partager les étapes de la démarche de conception des politiques publiques ; Passer de la conception au suivi et à l’évaluation des politiques publiques ; Partager des techniques et outils de suivi et d’évaluation des politiques publiques.

Pour sa part, la représentante d’ENABEL en Guinée a remercié le ministre et sa suite qui, à l’en croire, ont bien voulu prendre part au lancement de cette formation.

« j’avais eu l’honneur et le plaisir aussi d’être présente lors du démarrage de ce cycle de formation et je suis ravis aujourd’hui de voir que les mêmes personnes, les mêmes visages sont encore toujours là, et j’espère qu’entre temps, qu’ils ont vu et compris que cette session de formation est valorisante et importante pour eux », a-t-elle mentionné, avant d’affirmer l’accompagnement de son institution en faveur de la Guinée ne manquera pas.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno s’est réjoui de la tenue de cette troisième session de formation. Il a en outre remercié l’institut Royal Egmont de Belgique, et ENABEL pour leur accompagnement.

« Il n’est pas exagéré de dire que le ministère du Travail et de la fonction publique fonde un espoir sur vous les participants pour la réussite, et la démultiplication de ces programmes de formation. Je suis d’avance rassuré en voyant dans la salle des jeunes cadres directeurs et directeurs adjoints de divers départements ministériels que l’espoir sera comblé », a-t-il mentionné.

Youssouf Keita

+224 622285400