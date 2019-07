Cette image de Fatoumata Kourouma, la vedette de « Billy ani Bébé » fait le tour du web…

Le crime n’est pas de vendre du charbon. Non. Ce qui est consternant avec cette image, c’est la chute vertigineuse de la star des télévisions guinéennes et ouest-africaines des années 90. De vraie star du cinéma à revendeuse de charbon pour survivre ? L’image qui circule sur la toile fait bouger les internautes. En attendant la réaction de Bébé, la vedette qui a apporté de la joie à nos cœurs et conquis le monde, les messages de tristesse et de soutien à l’icône continuent. Regardez le 12è épisode de Billy ani Bébé de la troupe BENSO SODIA…



Mediaguinee