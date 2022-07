CFFG de Kaliah (Forécariah) : des gardes pénitentiaires en formation bénéficient d’une dotation en maillots et chaussures de la part du Ministère de la Justice

Dans l’optique d’assurer la sécurité en milieu carcéral et du déroulement des audiences dans les tribunaux, la 3ème promotion des gardes pénitentiaires composée de 380 agents hommes et femmes sont en formation au Centre d’Entraînement des Forces de Gendarmerie à Kaliah, dans la préfecture de Forécariah.

Sur instruction du président de la transition et du haut commandant de la Gendarmerie Nationale directeur de la justice militaire, Colonel Aguibou Mouctar Tall et ses hommes retroussent les manches depuis plusieurs semaines pour enseigner à ses 380 agents, le savoir et le savoir faire conformément à l’éthique et à la déontologie de leur spécificité et en respectant les principes des droits de l’Homme et des libertés individuelles.

Ce mardi 27 juillet, une délégation du Ministère de la Justice Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, composée du Chef de Cabinet, le chargé des matières et matériels, le Directeur National de l’Administration Pénitentiaire et de la réinsertion et le chargé de la communication de la chancellerie, s’est rendue à Kaliah pour s’enquérir des réalités du terrain et apporter un lot important d’équipements de plusieurs centaines de maillots et des chaussures.

Après la remise officielle des équipements, le chef de cabinet du département de la justice, Me Billy 1 Keïta a, à sa prise de parole exprimé toute sa satisfaction avant de rappeler la portée du geste « Nous sommes rassurés par la qualité de la formation au point que nous sommes rassurés que ceux-là qui ont été recrutés et qui ont eu la conviction de suivre cette formation pour atteindre l’objectif assigné. Le département s’est inscrit dans la dynamique de renverser cette pyramide puisqu’on dit souvent que les gardes pénitentiaires sont relégués au second plan, il n’y a pas de formation pas d’équipements, pas de traitement, alors certes, le moment est difficile mais le ministre dans son ambition de hisser le département très haut s’investi dans ce sens », a-t-il fait savoir.

Le chef de cabinet est revenu sur la mission qui attend ces agents et les attentes de son département « Déjà que les travaux du tribunal ad hoc qui va très prochainement abriter le procès des massacres du 28 septembre, avancent à grands pas, alors les gardes pénitentiaires qui vont être formés seront non seulement être formés pour ce procès mais aussi, après le procès dans le but de servir la nation guinéenne ».

Pour sa part, Colonel Aguibou Mouctar Tall, de la direction du centre d’entraînement des forces de gendarmerie de Kaliah a tenu à remercier le ministère de la justice garde des Sceaux et des Droits de l’Homme pour la dotation qui selon lui va réconforter les agents « Cela ne nous surprend pas. D’abord, vous ne devez pas rester sans savoir que dans sa politique de renforcer la capacité opérationnelle de la garde pénitentiaire, le président de la République a ordonné au haut commandant de la Gendarmerie Nationale directeur de la justice militaire à assister le Ministère de la justice pour la formation de son personnel. Sur ce, depuis un mois jour pour jour, nous avons reçu 308 agents de la garde pénitentiaire et une semaine ne passe pas sans qu’une mission du ministère ne passe ici pour savoir comment évolue cette formation. Si ce soir nous recevons aussi ces équipements qui contribuent à leur formation, ça ne sera pas une surprise pour nous. Nous voyons le souci qui anime le Ministère pour renforcer les capacités opérationnelles de ces agents ».

Poursuivant, l’officier de la Gendarmerie de revenir sur les différents cours qui seront enseignés aux agents qui sont en contact permanent avec des gens jugés trop dangereux « Un programme a été établi, composé de 5 volets dont l’éthique et la déontologie qui concerne l’ordre serré et la suite; la science qui concerne la topographie, génie et consort; un volet renseignement; un volet d’intervention professionnelle qui doit prendre 2 mois et ce volet consiste surtout de les inculquer le savoir faire face à un adversaire, face à un détenu. Et comment gérer les situations dans les milieux pénitenciers. En cas de révolte, qu’ils soient à mesure de gérer les situations tout en respectant les procédures des droits de l’Homme sans qu’il y ait un appui extérieur et dans ça, ils vont avoir des connaissances sur la maîtrise sans arme d’un adversaire et la maîtrise avec arme de l’adversaire et ils auront aussi la technique et la tactique d’investigation et de maîtriser une situation », a expliqué Colonel Aguibou Mouctar Tall, formateur avant de conclure que les agents qui sortiront du centre de Kaliah seront prêts à assumer toutes les missions.

