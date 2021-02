CGA, pour vous faciliter l’accès au crédit

QUI PEUT CRÉER UN CGA EN GUINÉE ?

Peuvent exercer en qualité de Centres de Gestion Agréés, sous réserve de l’obtention d’un agrément ministériel :

– Les experts comptables, les comptables agréés inscris au tableau de l’ordre ;

– Les sociétés et cabinets d’expertise comptable agréés inscris au tableau de l’ordre ;

– Les opérateurs économiques associés en groupement d’intérêt économique (GIE) ayant passé une convention avec un membre de l’ordre des experts comptables;

– Les Centres d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (CAPME) ayant passé une convention avec un membre de l’ordre des experts comptables

QUELS SONT LES AVANTAGES ACCORDÉS AUX CRÉATEURS DES CGA ?

L’Etat accompagne la création des CGA en accordant des avantages aux créateurs des CGA.

Si vous créez un CGA, il vous est accordé :

– Une réduction des droits d’enregistrement sur les statuts qui sont acquittés au droit fixe de 100 000 GNF;

– Une exonération du versement forfaitaire sur les salaires et la taxe d’apprentissage pendant les trois (3) première années;

– Une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices pendant les trois (3) premières années;

QUI PEUT ADHÉRER À UN CGA ?

Peuvent adhérer à un CGA, les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI) éligibles à l’impôt synthétique et au régime simplifié d’imposition

LES CGA, VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOTRE GESTION ET FORMATION

– Vous êtes une micro, petite ou moyenne entreprise de tout domaine d’activités;

– Vous avez l’ambition de devenir performante;

– Faites votre adhésion aujourd’hui à un Centre de Gestion Agréé (CGA) et bénéficiez de l’accompagnement de professionnels en Gestion et Formation

LES CGA, VOTRE INTERLOCUTEUR AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE

Le CGA joue un rôle d’interface pour vous vis-à-vis de l’administration.

Le CGA, vous facilite les démarches administratives, vous payez le juste impôt, et vous diminuez vos coûts.

LES CGA VOUS OFFRENT DE MULTIPLES SERVICES

Les CGA offrent différents services à ses adhérents, entre autres :

– Assistance en matière de comptabilité et de fiscalité : tenue de comptabilité et l’élaboration des déclarations fiscales;

– Elaboration d’états financiers (Bilan, compte de résultat,…) et des informations financières selon les normes SYSCOHADA et dans le respect des dispositions du code général des impôts;

– Renforcement des capacités par la formation aux méthodes modernes d’organisation et de gestion ;

– Information en temps réel et sensibilisation sur les innovations ;

– D’autres services spécifiques à la demande.

L’ETAT ACCORDE DES AVANTAGES AUX ADHÉRENTS AUX CGA

Votre adhésion à un CGA vous fait bénéficier

d’avantages à savoir :

– Un abattement de l’impôt sur les bénéfices de 50% pour les 3 premières années et 25% à partir de la 4ème année;

– Une exonération de la patente au titre de l’année d’adhésion et les deux années suivantes;

– Une exonération du montant de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) sur les trois premières années.

POUR AIDER À L’AUTONOMISATION DES CGA, L’ETAT DEMANDE AUX ADHÉRENTS DE CONTRIBUER

Les cotisations des adhérents sont fixées toutes taxes comprises (TTC) à :

– 600 000 GNF/ans soit 50 000 GNF/mois pour les adhérents soumis à l’impôt synthétique et ayant un chiffre d’affaires TTC inférieur ou égal à 225 millions;

– 3 000 000 GNF/an soit 250 000 GNF/mois pour ceux soumis à l’impôt synthétique dont le chiffre d’affaires TTC est compris entre 225 millions et 500 millions;

– 6 000 000 GNF/an soit 500 000 GNF/ mois pour les contribuables soumis au régime réel simplifié d’imposition dont le chiffre d’affaires TTC est compris entre 500 millions et 1 milliards 500 millions.

AVEC LA MISE EN PLACE DES CGA, CONCENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL !

Le développement de votre entreprise est fortement lié au développement du cœur de votre activité.

En externalisant certaines fonctions de la gestion de votre entreprise aux CGA, vous gagnez du temps et de

l ‘énergie pour vous concentrer sur votre cœur d’activités.

En outre, l’économie réalisée sur les coûts des fonctions délocalisées aux CGA pourra être investie pour la croissance de votre entreprise.

OÙ DÉPOSER LES DOSSIERS DE DEMANDE D’AGRÉMENT ?

Les dossiers de demande d’agrément sont enregistrés au niveau du Secrétariat Permanent de suivi des CGA à la Direction Nationale des Impôts contre récépissé.

Adresses utiles

+224 625 13 99 32

www.cgaguinee.org

info@cgaguinee.org