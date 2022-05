Championnat national du Handball : les filles reprennent le tournoi  après une année d’interruption

Arrêté depuis une année pour cause de COVID-19, les handballeuses guinéennes ont repris le championnat national guinéen de Handball. Le coup d’envoi a été donné hier vendredi 13 mai 2022, dans la salle de gymnase du Stade du 28 septembre de Conakry.

Lors de cette première journée, le match d’ouverture a opposé les championnes de Guinée USG aux détentrices de la Coupe Nationale de Guinée. Cette affiche a largement tourné à la faveur de l’USG face à l’ASMS (49-24). L’AS Mineurs de Sangaredi privée de plusieurs joueuses cadres a donné l’avantage à l’Union Sportive de Guinée. Lors de cette même journée, la formation du Handball Club a arraché la victoire devant l’Olympique de Conakry qui jouait devant son public. Avec un score de 36-33, les joueuses de la cité industrielle démarrent la saison par une victoire.

Après avoir remercié le Maître des Cieux, le Directeur Technique National de la Fédération Guinéenne de Handball a fait savoir que l’objectif que la fédération de handball s’est fixé est la reprise effective du championnat intégral et la mise en forme et progressive des joueuses. Et, au-delà de ça, dit-il, «c’est également détecter d’autres talents qui peuvent renforcer la sélection et de mieux préparer les championnats du Monde féminins juniors et cadets», explique Bakary Kaba.

À l’en croire, « Il y aura 6 équipes et la particularité c’est qu’on n’a pas d’étrangers. Les équipes, là où on a laissé le championnat on a repris le championnat à partir de là-bas, il n’y a pas eu de montée ni de descente. Donc les 6 équipes vont continuer et les 12 équipes aussi de ligue 2 vont continuer. À l’arrivée, les équipes qui vont être en dernière et en avant-dernière position doivent être remplacées par les 2 meilleures de la ligue 2. En plus de ça, il y aura d’autres compétitions qui vont se greffer au championnat. D’ailleurs, c’est à cause de ça que le tournoi va durer entre 6 et 7 mois », a martelé le directeur technique.

Poursuivant, M. Kaba de préciser qu’il n’y a pas seulement ce championnat ligue 1. « Nous avons mis les équipes en marche. Les équipes de ligue 2 sont aussi informées pour les entraînements progressifs. Au retour de la Coupe du Monde, nous allons mettre le championnat de ligue 2 aussi en marche mais aussi le championnat des jeunes. Comme d’habitude, il y aura un championnat intégral et la meilleure équipe qui a plus de points remporte le championnat et gagne le titre », a-t-il conclu.

À noter que les rencontres de la deuxième journée sont programmées pour ce samedi 14 mai 2022 au gymnase du stade du 28 septembre 2022.

Mamadou Yaya Barry