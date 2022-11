Championnat scolaire panafricain de Football: la délégation guinéenne rencontre d’énormes difficultés dans sa préparation

Qualifiée pour la phase zonale du premier championnat scolaire Panafricain de Football, prévue le 13 Décembre 2022, à Praia au Cap-Vert, l’équipe de Ben Sékou Sylla de Coyah peine toujours dans sa préparation et aucune disposition n’est prise pour la bonne participation du représentant guinéen dans cette compétition scolaire.

Aly Badara Cissé « Rhima », l’entraîneur de l’équipe lance un cri de détresse à l’endroit des autorités du pays, à quelques jours du coup d’envoi de cette compétition.

Dans cet appel, il sollicite l’implication non seulement du président de la république, le colonel Mamadi Doumbouya et de son gouvernement, mais aussi des autorités sportives pour faciliter la participation de la Guinée à ce rendez-vous scolaire.

Dans sa communication, il souligne que : « Le sport scolaire est un rebond pour notre football. Il est temps de prendre à bras-le-corps la situation de nos jeunes élèves qui doivent représenter notre pays au premier championnat scolaire panafricain de football, à Praia au Cap-Vert, du 13 au 16 décembre 2022. Tous les pays de la zone ouest A sont prêts, à l’exception de la Guinée. Le document qui facilitera le voyage pour participer à cette compétition n’est pas encore prêt pour nos deux équipes (garçons et filles). Je parle bien sûr du passeport pour chacun des enfants », a-t-il déploré avant d’ajouter : « Vu cette situation qui nous inquiète tous, nous demandons l’implication du Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l’Etat et de son Gouvernement pour la participation effective de la Guinée, en série fille et garçon. Le football doit passer par l’école pour se développer. Dans ce sens, le Sénégal est l’un des exemples pour nous ».

La balle est désormais dans le camp de la direction nationale des sports scolaires à travers le département des Sports afin de faciliter la participation de cette équipe scolaire à ce rendez-vous de la zone A, de l’Afrique de l’ouest.

Kalidou Diallo