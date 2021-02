Chan 2021/ Covid-19 : une contre-expertise sauve le Syli, face au Mali

A quelques heures du coup d’envoi à Douala du premier match des demi-finales du CHAN 2021 au Cameroun qui oppose la Guinée au Mali, un test Covid-19 avait voulu tout chambouler dans le camp guinéen. Selon nos informations, trois joueurs du Syli local avaient été testés positifs hier à savoir le talentueux Morlaye Sylla, le meneur Alpha Oumar Sow et Moussa . C’était sans connaitre la détermination de la Féguifoot qui veille au grain. Elle a aussitôt réclamé et obtenu une contre-expertise. L’ANSS, à travers l’AGUIMES (Association guinéenne de la médecine sportive) s’y est employée. Finalement, les tests des joueurs guinéens se révèleront négatifs, aujourd’hui. Les trois joueurs rejoindront donc l’effectif. Les médecins guinéens Mamadou Bela Kolla Diallo et Lancinè Keita (sur la photo) ont été super.

Focus de Mediaguinee