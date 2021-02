Chan 2021 : la Guinée humilie le Cameroun et remporte la 3è place

Le Syli local de Guinée a battu samedi le Cameroun-pays organisateur- sur le score de 2 buts à 0 au stade de Douala au compte de la petite finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

Les Guinéens plus réalistes ont vite marqué leur territoire en inscrivant 2 buts à la première mi-temps. Les buts ont été inscrits par le milieu offensif et meneur du jeu Morlaye Sylla (8è mn) et l’attaquant Mamadouba Bangoura (45è). Malmenés, les Camerounais tenteront en vain de réduire le score dans les temps additionnels. La victoire sera finalement guinéenne. Les poulains du coach Kanfory Lappé Bangoura obtiennent pour la première fois la médaille de bronze au CHAN, qui est à sa 6è édition.

Mediaguinee