CHAN 2021 : le président Condé fait faux bond au Syli qui quitte l’hôtel Kaloum…

À leur retour du championnat d’Afrique des nations (CHAN 2021), lundi, 8 février 2021, les joueurs du Syli national local médaillés de bronze- devraient être reçus par le président de la République, Pr. Alpha Condé au palais Sékhoutouréya. Mais, cette équipe n’aura pas cet honneur, bien qu’elle ait passé la nuit à l’hôtel Kaloum, le jour de leur retour au pays, afin de recevoir les éloges du président de la République. On se demande pourquoi le président Alpha Condé n’a pas reçu ses représentants du peuple de Guinée au Cameroun ? Est-il occupé par d’autres sujets de la nation qui comptent plus que cette équipe ? Ou bien c’est à cause de cette pandémie de covid-19? Ou c’est son calendrier qui est chargé? Voilà des questions qu’on se pose, suite à ce rendez-vous avorté du premier supporter du Syli face à ses héros.

N’ayant pas été reçu par le président Alpha Condé, c’est finalement le ministre d’Etat des Sports, Sanoussy Bantama Sow, qui demandera au coach Mohamed Kanfory Lappé Bangoura et à ses joueurs de regagner leurs domiciles respectifs ce mardi, le temps pour le département en charge des Sports de finaliser la date et l’heure de la rencontre avec le président Alpha Condé. Et selon le ministre d’Etat des Sports, le président de la République a un calendrier très chargé. Sur ce, après leur déjeuner, les joueurs et l’encadrement technique ont rejoint leurs familles respectives, afin de célébrer cette joie obtenue du côté du Cameroun, en gagnant la médaille de bronze du 6ème championnat d’Afrique des nations.

Mamadou Kalidou Diallo