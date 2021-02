CHAN 2021. Le Syli accueilli en fanfare à Conakry, reçu ce mardi par le chef de l’Etat

Le Syli national local a regagné Conakry hier lundi 8 février 2021 par un vol spécial affrété par le gouvernement guinéen. Après l’aéroport international de Conakry-Gbessia, les joueurs du Syli local sont restés en contact direct avec leurs supporters et fans tout le long de leur parcours sur l’autoroute Fidel Castro, jusqu’à l’hôtel Kaloum où ils seront accueillis par le ministre d’Etat en charge des Sports, Sanoussy Bantama Sow qui avait à ses côtés ses homologues de la Culture, et de la Jeunesse ainsi que le 2ème vice-gouverneur de la Banque centrale, Baidy Aribot.

Dans la célébration de ce triomphe, le chef de la délégation guinéenne au Cameroun pour le Chan, Fodéba Isto Keira, secrétaire général du département des Sports a souligné ceci : « Au nom de toute cette délégation, j’exprime notre profonde reconnaissance à l’endroit du président de la République, Prof. Alpha Condé et à travers lui, tout son gouvernement. Nous sommes heureux aujourd’hui, parce que les héros de Limbé et de Douala sont présents et je crois qu’aujourd’hui avec le casting gagnant de Mohamed Kanfory Lappé Bangoura, qui a fait une sélection d’une limpidité de cristal, qui ne souffre d’aucune contestation. Il a choisi les meilleurs du championnat guinéen et aujourd’hui la preuve, la Feguifoot, la ligue pro sont en train de faire un travail remarquable . »

« Au nom du président de la Feguifoot, M. Antonio Souaré, au nom de son comité exécutif et au nom de ces sportifs, nous voulons dire un immense merci au gouvernement de Monsieur Alpha Condé, un immense merci au département des Sports et au peuple de Guinée », dira pour sa part le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Akoï Koïvogui.

Le coach Lappé Bangoura, de son côté, a exprimé ses sentiments de joie après cette réception : « d’abord c’est des impressions de joie, de satisfaction par rapport aux joueurs qui ont été très solides, sans oublier mon staff technique qui su m’accompagner. Vraiment, c’est une fierté, je trouve tout un peuple joyeux, ma famille, mes proches et mes amis. » Parlant du match contre le Mali que la Guinée a perdu en en demi-finale, Lappé Bangoura précise : « On a raté des occasions, on n’a pas été réaliste, ça arrive à tout le monde. Si on a ce résultat, le mérite revient au président de la République à travers son ministre d’Etat des Sports pour avoir mis les moyens à notre disposition pour préparer cette équipe ; au président Antonio Souaré qui a cru à Lappé Bangoura, ma personne. »

Dans son intervention, le ministre d’Etat des Sports, Sanoussy Gbantama Sow a déclaré : « Nous avons compris que c’est possible en maintenant cette cohésion, Cameroun 2022 ( Prochaine Can) rien ne peut nous empêcher de ramener la coupe. En votre nom, je dis merci au Professeur Alpha Condé pour tout le soutien qu’il ne cesse d’apporter à l’équipe depuis que vous êtes au Cameroun. Merci au peuple de Guinée, qui vous a supportés depuis que vous avez commencé ce Chan. Merci à la presse guinéenne qui vous a soutenus durant toutes les rencontres. Mais aujourd’hui, l’inquiétude du peuple de Guinée, c’est quoi ? Qu’est-ce qu’il faut pour maintenir cette équipe ? C’est la même question que toute la presse se pose. Et nous, nous avons dit de rencontrer la Feguifoot, la ligue pro que je remercie ici vivement, afin de soutenir cette équipe locale, qui fait notre fierté.

Après cette réception, les joueurs du Syli national local et leurs encadrements techniques passeront la nuit de ce lundi 8 février à l’hôtel Kaloum, avant d’être reçus demain mardi par le président de la République au palais Sekhoutoureya.

Mamadou Kalidou Diallo