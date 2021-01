CHAN 2021 : le Syli local a reçu le drapeau, mercredi, des mains du ministre des Sports

Le département des Sports et la Fédération Guinéenne de Football ont procédé ce mercredi 6 janvier 2021 à la remise officielle du drapeau guinéen au Syli local. La cérémonie s’est tenue dans un espace hôtelier de la place. Elle intervient dans le cadre de la participation de l’équipe guinéenne version locale à la 6e édition du Championnat d’Afrique des nations-CHAN du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun.

Cette remise du drapeau national a connu la présence des cadres du ministère des sports, de la féguifoot, de la ligue guinéenne de football ainsi que d’autres fans du cuir rond.

Pour la circonstance, Mamadou Antonio Souaré, Président de la fédération guinéenne de football a laissé entendre : « Aujourd’hui c’est un jour spécial pour le football guinéen, parce que ça fait la troisième fois successivement que la Guinée sera présente à cette compétition. Mais ce qui est important c’est l’engagement et la discipline qui nous fera gagner, parce que chaque joueur dans sa vie rêve de porter le maillot tricolore et pour cela, c’est la nation que vous défendez et non un club ou une équipe du quartier. Mais c’est la nation et vous êtes les représentants non seulement de ce pays et vous devez défendre l’honneur de ce pays. Ce que je vous demande devant le peuple de Guinée, il faut que vous prouviez cette année que nous sommes prêts et tout faire pour ramener ce trophée. »

Au nom du Président de la République, le Ministre d’Etat des Sports, de la culture et du patrimoine historique, Sanoussy Gbantama Sow précise, dira : « Au nom de son excellence, Président de la République Professeur Alpha Condé et son gouvernement, je voudrais vous féliciter pour votre brillante qualification aux phases finales de la prestigieuse compétition continentale réservée à l’équipe locale. Au moment où vous vous apprêtez à représenter votre pays, notre pays à cette campagne africaine, je voudrais saluer les efforts consentis par la fédération guinéenne de football, l’encadrement technique et tous les présidents de clubs. Je profite de l’occasion pour demander au peuple de Guinée, à la presse sportive d’apporter tout le soutien indispensable à la victoire du Syli national. »

Pour sa part, le capitaine du Syli local, Naby Policier Camara, précise : « Je remercie tous les acteurs du football guinéen. On est conscient pourquoi on est là, c’est juste représenter la nation et je demande la bénédiction de tout un chacun. Nous allons pour un combat à gagner mais pas à subir. Et j’en suis vraiment sûr, avec la discipline, l’engagement et la hargne de vaincre le trophée sera en Guinée. »

À rappeler que cette équipe nationale locale va quitter Conakry cette nuit (mercredi 06 janvier 2021 ndlr) pour le Maroc où elle jouera deux matches amicaux face aux Lions de l’Atlas du Maroc les 8 et 11 janvier et le 13, elle prendra son vol pour Yaoundé via Limbé où elle est basée dans la poule D en compagnie de la Zambie, la Tanzanie et la Namibie.

Mamamdou Kalidou Diallo