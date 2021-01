CHAN 2021 : le Syli national local de Guinée affronte la Zambie, ce samedi

C’est une victoire historique que le syli national local a enregistré le mardi, 19 janvier 2021, à Limbé contre les Warriors de la Namibie (3-0), grâce au doublé de Yakhouba Gnagna Barry et Morlaye Sylla, tous sociétaires du club de Matam,le Horoya AC.

Cette victoire a été obtenue grâce à l’implication de toutes les autorités du football à tous les niveaux, des joueurs mais aussi du dévouement de l’encadrement technique. La prochaine sortie du Syli local, prévue demain ce samedi, 23 janvier 2021 face à la Zambie, tombeur de la Tanzanie (2-0) se prépare convenablement.

Le sélectionneur Lappé Bangoura et son Staff technique travaillent activement sur la finition et l’occupation rationnelle du terrain afin de répondre présent dans ce match. La condition physique est aussi mise en exergue. Selon le préparateur physique au regard du talent des futurs adversaires, Oumar Camara, le match face à la Zambie, est un match comme les autres. D’abord dans la tête, c’est de se qualifier et surtout avoir les 9 points pour les trois matches. Donc il n’y a pas une demi-mesure pour les deux prochaines rencontres.

Pour la conférence d’avant match de ce vendredi, 22 janvier, le sélectionneur Kanfory Lappé Bangoura a précisé : « La Zambie est une équipe que nous connaissons bien et c’est une équipe que je respecte beaucoup. Mais nous aussi, nous avons des arguments solides, car nous viendrons avec une bonne mentalité pour jouer ce match comme toujours d’ailleurs. J’ai dit à mes joueurs d’oublier le 1er match et surtout de ne pas tomber dans l’euphorie du match passé. Ils doivent mettre en tête que rien n’est encore fait. »

Le capitaine, Naby Camara dans sa communication a souligné : « Nous sommes bien préparés pour ça. Vous savez, le CHAN est une compétition de haut niveau, les matchs ne sont pas les mêmes. Nous avons l’esprit au beau-fixe pour la victoire de demain face à la Zambie. Inchallah hou, nous irons loin dans cette compétition. »

Les deux joueurs absents pour cette rencontre sont Moussa Condé et Sékou Oumar Yansané,tous blessés. Le Match Guinée-zambie se joue ce Samedi, 23 janvier 2021, au stade Omnisport de Limbé buea à 16 heures, heure de Conakry. L’équipe victorieuse de cette rencontre sera automatiquement qualifiée pour les quarts de finale de ce championnat d’Afrique des Nations, en attendant de jouer le troisième match programmé pour le mercredi 27 janvier prochain.

Mamadou Kalidou