CHAN 2022 : les 18 pays qualifiés sans le Syli local

Fini les éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations, Algérie 2023. Désormais on connait la liste des 18 pays qualifiés pour cette compétition, uniquement réservé aux joueurs locaux, évoluant dans leur propre championnat local.

Voici la liste des 18 pays qualifiés : Algérie (pays organisateur), le Maroc (champion en titre), le Mali (vice-champion), le Ghana, l’Ethiopie, le Niger, l’Ouganda, le Sénégal, la Mauritanie, le Madagascar, le Soudan, la libye, L’Angola, le Congo, la Mozambique, la RD Congo, le Cameroun et la côte d’Ivoire.

A préciser que cette compétition qui devrait se tenir en 2022 à été décalée d’un an (2023), en raison du chevauchement avec la précédente CAN ( prévue aussi en 2024) .la compétition se déroulera du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie et le tirage au sort est prévu le 1er octobre à Alger.

A rappeler que la Guinée a été éliminée par le Sénégal aux tirs au but (5-4) au stade du 26 Mars de Bamako.

Kalidou Diallo