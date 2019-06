Chantal Colle : ‘’les énergies renouvelables c’est important, c’est l’avenir’’

Le Forum des énergies renouvelables en Afrique a clos ses travaux le 14 juin dernier à Conakry. Conduit par le président guinéen Alpha Condé, accompagné de son homologue tchadien Idriss Déby Itno, la rencontre de Conakry a été le rendez-vous de tous les défis.

Selon Chantal Colle, point focal régional pour l’Afrique de l’Ouest, ‘’l’objectif de ce forum renouvelable pour l’Afrique est de montrer qu’il y a une vraie dynamique qui s’est inscrite et qu’il faut la montrer de façon concrète au-delà de l’initiative mais également pour le secteur privé, pour les populations, parce qu’il faut qu’elles comprennent que les énergies renouvelables c’est important, c’est l’avenir. (…)

Poursuivant, elle rappelle que le conseil d’administration est composé de cinq pays de l’Afrique et chaque pays représentant sa région.

« Le Kenya s’est excusé mais le quorum était atteint puisqu’il a cinq pays et sur les cinq, quatre étaient là. L’Union Africaine était représentée par Cheick Beda qui est le directeur des infrastructures, l’Union Européenne était représentée par la Devco qui est la direction générale en terme d’opérationnalisation au niveau de l’Union Européenne, la France était représentée par l’ambassadeur Climat et énergie qui est Brigitte Collet puisque la France pour le moment au sein du conseil d’administration représente les dix pays signataires de l’accord de Paris à la COP21 pour le programme AREI et enfin la BAD a envoyé également un représentant, donc l’ensemble du conseil d’administration a pu se dérouler normalement, donc ça c’est l’une des parties du forum », dit Madame Colle.

Prenant la parole, Safiatou Alzouma Nouhou, Directrice de l’unité indépendante de l’AREI a soutenu de son côté que « l’objectif de l’AREI c’est aussi d’essayer d’équiper les pays, nos régions à mettre en place les écosystèmes favorables pour attirer les investissements et aussi faciliter le financement direct des projets qui sont éligibles aux critères de l’AREI. Lors de ce forum, le conseil a adopté 104 projets, représentant une partie de la participation des engagements financiers pris lors du lancement de AREI à la COP 21 par les 10 signataires de l’accord de Paris, ont été soumis par le comité technique intérimaire pour un montant de 3 milliards d’euros ».

A l’en croire, ce montant est réparti comme suit : « – Afrique Australe – 212,58 millions d’euros pour une puissance de 46 MW; – Afrique Centrale – 241,4 millions d’euros pour une puissance de 448 MW; – Afrique de l’Est – 290,1 millions d’euros pour une puissance de 873,4 MW; -Afrique du Nord – 576,3 millions d’euros pour une puissance de 627 MW; – Afrique de l’Ouest – 768,33 millions d’euros pour une puissance de 240 MW; – Projets régionaux – 277,51 millions d’euros pour une puissance de 198 MW; – Les Fonds – 634,6 millions d’euros pour une puissance de 250 MW ».

De ces 104 projets, selon une note parcourue par Mediaguinee, la Guinée a labélisé 54 projets et cette labellisation permettra la visibilité du projet, la possibilité pour ces pays qui les ont portés d’être prioritaires et permettre aux institutions que ces projets soient soutenus par l’AREI.

Aussi faudrait-il rappeler que l’objectif majeur de l’Initiative Africaine pour les Energies Renouvelables est d’installer 10 gigawatts de capacité additionnelle de production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020 et 300 gigawatts à l’horizon 2030.

Maciré Camara