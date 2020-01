Chanter paix et unité nationale : l’artiste Doudou Benny au palais du peuple, le 1er février

En prélude au concert le 1er février prochain de l’artiste Doudou Benny au Palais du peuple de Conakry. C’est l’ONG Convergence Démocratique de Guinée qui l’a annoncé vendredi au cours d’une conférence de presse dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple.

Mory Dioubaté, administrateur général du Palais du Peuple et membre de la convergence a expliqué que le choix porté sur l’artiste Doudou Benny pour ce concert est dû son initiative à toujours prôner la paix et l’unité nationale dans ses chansons.

« La paix et l’unité nationale est chantée par toutes les voix. Mais nous avons vu un porte flambeau de cette paix, de cette liberté, de cette unité nationale qui est Doudou Benny et on lui a fait appel pour qu’il puisse avec nous conseiller le peuple de Guinée et nos frères guinéens. Nous sommes apolitiques, nous sommes des Guinéens, nous aimons notre pays et on le défend parce c’est l’objectif de notre être » a-t-il expliqué.

De son vrai nom Mohamed Doudou Benny Camara, l’artiste qui a confié avoir toujours été proche du feu président le général Lansana Conté, du président Dadis, du général Konaté et des leaders Cellou Dalein et Sidya, a parlé de ses motivations pour ce concert.

« J’ai eu l’initiative de me mettre à la disposition des responsables du pays. Celui qui le fait bien c’est entre lui et Dieu, celui qui le fait mal c’est entre lui et Dieu, mais ce que nous lui ferons ce sera entre nous et Dieu. Au lieu que ce soit entre moi et Dieu, je préfère me mettre sous ses ordres jusqu’au jour où il partira. Et derrière ça on a des amis artistes qui sont venus parler, chanter, insulter… Je me suis concentré sur la réalité de la vie pour sauver le pays. …Je suis responsable c’est pourquoi je dis la paix. En cas de problème où mes enfants vont partir ?», a estimé l’artiste.

A noter que ce concert de reconnaissance pour la paix et l’unité nationale est prévu pour le samedi 1er février 2020 à 16 heures dans la salle des Congrès du Palais du Peuple.

Maciré Camara