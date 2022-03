Chanvre indien : la police de Forécariah vient de mettre main sur 583 kg emballés dans 16 sacs

La préfecture de Forécariah devient de plus en plus la plaque tournante du chanvre indien. Après l’incinération d’une quantité importante de cette drogue dans la journée d’hier mercredi 16 mars 2021, en présence du Procureur Général de la Cour d’Appel de Conakry qui est en mission à l’intérieur du pays, les agents de la police de cette ville a procédé à la saisie de 583 kg de chanvre indien emballés dans des sacs à bord d’un mini bus de marque Renault non immatriculé.

La saisie a eu lieu dans la Sous-Préfecture de Allasoyah dans la nuit du mercredi 16 mars au jeudi 17 mars 2022. Le Commissaire divisionnaire Anssoumane Diané qui nous a accordé une interview après le passage du PG Alphonse Charles Wright dans ses locaux est revenu sur cette nouvelle saisie.

« Hier, suite à des informations en notre possession, c’est aux environs de minuit que nous avons a envoyé une équipe et elle a trouvé le véhicule abandonné en panne de radiateur. Les jeunes de cette localité ont trouvé des moyens de nous aider à conduire le véhicule jusqu’ici (enceinte du Commissariat central). C’est sur la route de Bassin dans la sous-préfecture de Allassoyah que le véhicule a été intercepté à 2 heures du matin. Puisque le véhicule est tombé en panne et la personne trouvée à côté avait été interpellée, mais il s’est avéré qu’il n’était pas le propriétaire dudit véhicule. Nous avons été informés que le véritable propriétaire serait parti à Conakry pour chercher les pièces de rechange », a-t-il précisé.



« Après vérification, nous avons quantifié 583 Kg de chanvre indien en seize (16) colis. Les enquêtes sont ouvertes et déjà nous avons saisi certains documents qui pourront nous permettre de remonter à la source », a-t-il conclu.



Mamadou Yaya Barry, Envoyé spécial de Mediaguinee à Forécariah

+334 622 26 67 08