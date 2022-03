Le pg Charles Wright à Fria: « en Guinée, le problème, ce n’est pas la boussole mais celui qui tient la boussole »

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry en tournée dans les préfectures de la Basse Guinée, relevant de sa juridiction, a échanger samedi 19 mars avec les autorités administratives et judiciaires de la préfecture de Fria située à 160 km de Conakry, une ville minière et agro-pastorale, qui est aujourd’hui confrontée à plusieurs réalités.

Pour rappel, Alphonse Charles Wright a, à sa prise de parole devant ses différentes autorités, martelé qu’en Guinée le problème qu’on a, c’est l’absence de ce qu’on appelle le patriotisme, parce que, dit-il, « lorsque vous demandez aux Français ils diront au nom de la France nous défendons nos intérêts, vous demandez le peuple américain la même culture mais vous demandez à la Guinée c’est la culture de l’ethnocenttrisme et du régionalisme. Pourtant, si vous prenez l’arsenal pénal de la République de Guinée, quiconque se prête à l’ethnocenttrisme et au régionalisme, ces pratiques sont constitutives d’infraction à la loi. Et moi, en tant que Procureur Général depuis ma prise de fonction, vous pouvez aller à Conakry pour voir la situation aujourd’hui qui prévaut, je porte plus haut la volonté de traduire en terme concret ce que le premier responsable de la République a dit, qui fait désormais la justice la boussole pour tout citoyen. Mais le problème ce n’est pas la boussole mais celui qui tient la boussole. »

Pour la problématique de lutte contre la consommation du chanvre indien, le Procureur Général a posé la question de savoir comment vous pouvez trouver une aiguille alors que le pied de votre ennemi est là-dessus ? « Ce qui est déplorable, condamnable c’est que ces jeunes qui consomment du chanvre indien, les jeunes qui vendent du chanvre indien sont dans vos concessions, ils sont au sein de nos familles mais est-ce que vous accepteriez de venir dénoncer au juge que mon enfant consomme du chanvre indien […] Mais le problème dans tout ça, les agents qui doivent lutter contre la consommation de chanvre indien, 85% sont consommateurs. Comment vous pouvez lutter contre un fléau où vous mêmes vous-mêmes êtes acteurs, ou vous entretenez la méthode et vous maintenez. «

Pour clôturer la cérémonie, le Juge de Paix de Fria, sur instruction du Procureur Général, a procédé à la remise d’habilitation aux Officiers de Police Judiciaire composés de gendarmes et de policiers.

Mamadou Yaya Barry, envoyé spécial à Fria

