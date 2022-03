Charles Wright aux citoyens de Boffa : « Nous prendrons toutes les mesures pour faire en sorte que les conflits entre éleveurs et agriculteurs soient réglés »

Ayant pour rôle de veiller à la décision de l’exécution des décisions de justice mais aussi de l’application de la loi pénale, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry à la tête d’une grande délégation est à l’intérieur du pays depuis six (6) jours, pour mener des séries d’inspections dans les postes de police, de gendarmeries et des prisons civiles de son ressort.

Arrivé dans la ville de Boffa en fin de semaine dernière, Alphonse Charles Wright a procédé dans la journée du dimanche à une session de formation des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) de Boffa sur les simulations d’enquête notamment : « en cas de découverte d’un corps de mort suspecte, les règles qui entourent les enquêtes de flagrance, les règles qui entourent les enquêtes préliminaires, bref savoir désormais comment mener des enquêtes préliminaires »

Après la visite de la prison civile de Boffa, dans la matinée de ce lundi 21 mars 2022, où séjourne une trentaine des détenus, le Procureur Général, Alphonse Charles Wright qui a trouvé le local dans un environnement insalubre a dressé un bilan non reluisant avec un médecin chef qui travaille dans des conditions exécrables absent : « Je déplore que dans nos prisons les gens sont détenus sans qu’ils soient jugés dans un délai raisonnable. Cela n’est pas digne de notre institution judiciaire. Deuxièmement, c’est le traitement des détenus. Je ne peux pas comprendre que dans une prison civile telle que Boffa il n’y a même pas de médicaments pour les détenus. Quel que soit l’infraction qu’on les reproche, il est nécessaire qu’ils soient traités selon la dignité humaine », a-t-il déploré.

Poursuivant sa mission dans cette préfecture, le Procureur Général et sa suite composée des avocats généraux dont Soriba Mané, Alphadio Barry, André Condé et la substitut générale Aïssatou Siradio Bah a, après avoir échangé avec la notabilité et les autorités de Boffa dans la salle d’audience de Justice de Paix, rappelé : « Du côté des OPJ, j’ai été très claire, vous ne pouvez pas détenir des gens en prison à l’absence d’un titre de détention, les mandats de détention ne suffisent plus pour détenir un citoyen. Il faudrait que cela soit accompagné par un titre de détention ou une ordonnance de placement en détention provisoire. Vous avez vu du côté de Boffa tous les sages ont porté plus haut la nécessité à ce que la justice puisse jouer son rôle. Nous avons compris, nous les avons promis que nous prendrons tout ce qui est comme mesure pour pouvoir faire en sorte que Boffa soit une zone de justice, que les conflits entre éleveurs et agriculteurs soient réglés au niveau administratif car nous, nous nous occupons de la répression, la prévention n’est que l’affaire des autorités administratives », a souligné le Procureur Général.

Plus loin, Alphonse Charles Wright dira : « Vous ne pouvez pas par analogie donner des armes à une personne qui ne sait pas la manier sinon, vous allez vous même créer des dégâts. Donc, vous ne pouvez pas donner des habilitations à des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) qui sont chargés de constater des infractions de la loi pénale de réunir des preuves sans les donner les béabas de la procédure pénale. Donc, à partir des constats que nous avons tiré des autres parquets et les autres juridictions, les OPJ ont la volonté de faire bien leur travail mais franchement, il faut avoir le courage de le dire qu’ils n’ont pas le niveau qu’il faut pour pouvoir accomplir à bien leurs missions. C’est raison pour laquelle, une fois arrivé à Boffa, on a réuni les OPJ à une série de formation »

Pour boucler sa mission dans cette ville, le Procureur Général a procédé à l’image des autres Préfectures visitées à l’Inspection des postes de police et de gendarmerie avant de poursuivre sa mission dans la ville de Boké où dès son arrivée dans la soirée du lundi, il s’est rendu dans la prison civile pour un contrôle inopiné des conditions de détention des détenus et de la présence physique de chacun.

Mamadou Yaya Barry, envoyé spécial de Mediaguinee,

622 26 67 08