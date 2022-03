Charles Wright dans la famille de dame Aïssatou Sow violée et tuée à Keitaya: « Il fallait être là… »

Le Procureur Général (PG) près la Cour d’Appel de Conakry, Alphonse Charles Wright en mission à Dubreka s’est rendu dans la matinée de ce vendredi 18 mars 2022, dans la famille de Dame Aissatou Sow, mère de 3 enfants victime d’une attaque attroce à l’aide d’un couteau, puis décédée à l’hôpital quelques heures plus tard, alors qu’elle était en grossesse [ plus de 9 mois selon son mari ] à Keitaya, dans la commune de Dubréka.



Il faut rappeler que le présumé auteur qui est le fils du concessionnaire qui avait pris la poudre d’escampette est aujourd’hui mis aux arrêts et l’enquête est en cours, confie le Procureur Général Alphonse Charles Wright.

En larmes, le Procureur Général a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime avant de leur rassurer que force restera à la justice. « C’est avec un sentiment de regret que nous assistons à cette cérémonie qui m’a personnellement touché. Je suis sans mot compte tenu de ce qui s’est passé […] Donc en tant que représentant de la société, on ne peut pas venir aujourd’hui à Dubreka, puisque le corps est encore à la disposition de la justice, sans que nous ne venions tout simplement pour leur dire que désormais la justice est du côté de toute la population guinéenne et que quand un élément de la société est touché c’est le ministère public qui est touché, à travers le Procureur et tous les représentants du ministère public. », a-t-il précisé.



Poursuivant, il dira: « Il fallait être là aujourd’hui pour leur dire que la justice est de leur côté et que nous sommes résolument engagé à ce que ces pratiques criminelles soient des pratiques qui vont être combattues de manière légale. »

Pour finir, il a demandé à tout le monde de ne pas se rendre justice. « J’avais demandé de prendre des mesures pour sécuriser le domicile du suspect, parce que nous savons un tout petit peu autant le crime est condamnable autant on ne peut pas sanctionner le crime par la violence. Donc il faut qu’on laisse la justice faire son travail dans le respect sacré de la défense, de la présomption d’innocence et c’est de cela qu’il s’agit. »

Avant de demander la route, le Procureur Général, accompagné des membres du Parquet général, a donné 2 millions à la famille de la défunte pour le prix du linceul.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08