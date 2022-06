Les comptes sont loin d’être fermés. Le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry Alphone Charles Wright a annoncé lundi des poursuites contre le directeur général de l’office national de contrôle sanitaire et des produits de pêche et de l’aquaculture Mamadou Bano Diallo et cinq autres personnes dont un homme d’affaires ghanéen Samuel Annan…