Charles Wright et son équipe effectuent une nouvelle visite inopinée sur le terrain : « nous sommes à moitié satisfaits »

Soucieux du respect de la procédure de garde à vue dans les parquets, les postes de police et de gendarmerie relevant de son ressort, le parquet général de la Cour d’Appel de Conakry, à sa tête le Procureur Général (PG) Alphonse Charles Wright, a poursuivi ce Lundi 11 avril 2022, sa mission d’inspection dans les postes de police et de gendarmerie dans la ville de Conakry, notamment dans la commune de Kaloum et une grande partie de Matam et de Dixinn.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, accompagné de son substitut et des avocats généraux entre autres, a commencé cette nouvelle visite d’inspection inopinée par la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), avant le Commissariat Central de Kaloum, le Tribunal de Première Instance de Kaloum, l’Escadron Mobile N1 [Fougou Fougou ndlr ], le Tribunal de Première Instance de Dixinn, le Groupement Gendarmerie Territoriale de Dixinn, la Compagnie Gendarmerie Territoriale de Dixinn, la Direction Centrale de l’OPROGEM, le Commissariat Urbain de Police de Mafanco et le Tribunal de Première Instance de Mafanco.

Durant ce long parcours, Alphonse Charles Wright n’a pas manqué de mot pour réitérer aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) qu’autant l’acte d’un prévenu est répréhensible autant le non respect de la procédure est répréhensible. Avant de décliner les objectifs de cette mission d’inspection qui a commencé depuis quelques jours. « L’objectif c’est pour dire aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) que nous comptons sur eux parce qu’il constitue une justice de proximité. Mais nous avons aussi les yeux regardants sur les mesures de garde-à-vue, parce que je voudrais que l’année prochaine la Guinée soit parmi les pays cités comme des pays défenseurs des droits humains, c’est ça mon objectif. Et je crois que avec ces surveillances et ces inspections inopinées, nous réussirons à pouvoir atteindre le bout du tunnel, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. », a-t-il précisé lors d’une interview qu’il a accordée à la presse à la devanture du tribunal de première instance de Mafanco où cette mission d’aujourd’hui a pris fin.

Plus loin, le magistrat s’est réjoui d’une seule chose, c’est qu’aujourd’hui, dit-il, il y a une acceptation dans la culture des officiers de police judiciaire et des procureurs d’instance, c’est-à-dire il faudrait qu’on s’habitue qu’on soit contrôlé. » Et aujourd’hui, ils ont été les premiers à témoigner des biens faits de ces différentes inspections. Ce qu’on a trouvé sur le terrain, c’est que de part et d’autre, nous sommes à moitié satisfaits. Satisfaits pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui ils sont conscients que les manquements que nous avons relevés sont des manquements objectifs, notamment: l’absence des registres de garde à vue, ce qui n’est pas du tout normal parce que quand vous privez les citoyens de leurs libertés, vous devrez quand même dire si leurs droits ont été notifiés, si l’heure par rapport à la garde à vue a été respectée. Mais au-delà de ça, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de procès-verbal de garde à vue tel que prévu par les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale et 85 du même code. Donc, ils ont fait des promesses fermes au niveau des OPJ qu’à partir du lundi prochain chacun va corriger ses imperfections. Vous avez vu à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), aucun registre n’était à jour, mais ils nous ont promis que dans 3 jours, ils vont tout corriger. La DCPJ est un grand service sur lequel nous comptons et sur lequel les parquets d’instance comptent pour les commissions rogatoires », a martelé Alphonse Charles Wright.

Du côté des Procureurs d’instance, poursuit-il, « il faut quand même rappeler que nous avons également constaté le manque d’un certain nombre de registres mais aussi de part et d’autre, les registres ne sont pas très bien tenus. Mais ce qui est satisfaisant, c’est que ces procureurs ont pris également l’engagement pour pouvoir corriger ces imperfections dans l’intérêt de l’amélioration de nos conditions de travail et dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. »

Pour finir, le Procureur Général près la Cour d’Appel a une nouvelle fois fait savoir qu’on ne peut pas être dans les bureaux pour dire qu’on surveille. Pour surveiller, dit-il, il faut être sur le terrain. C’est la raison pour laquelle, dans son rôle de surveillance des activités des officiers de police judiciaire, il a une obligation de faire en sorte que dès après avoir donné des habilitations aux OPJ, de contrôle leurs activités sur le terrain…

Mamadou Yaya Barry